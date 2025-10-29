برلماني: الترويج الرقمي للمتحف المصري الكبير ضرورة وطنية

قال النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، إن الترويج التقليدي لم يعد كافيا في عالم تتصدره المنصات الرقمية، مشيرا إلى أن المتحف المصري الكبير يجب أن يُقدم للعالم من خلال منظومة دعائية رقمية متكاملة تشمل المحتوى المرئي والتفاعلي والإعلانات الموجهة عبر الإنترنت.

وأوضح في تصريحات خاصة أن التحول إلى الترويج الرقمي ليس ترفا بل ضرورة وطنية تواكب رؤية مصر في بناء اقتصاد سياحي متطور قائم على التكنولوجيا والثقافة.

وقال النائب محمد موسى عضو مجلس الشيوخ، إن الترويج للمتحف المصري الكبير خطوة مهمة لجذب المزيد من الزوار، مشددا على ضرورة تحويل المتحف إلى منصة ثقافية وسياحية عالمية تعكس وجه مصر الحديث أمام العالم.

وأشار موسى إلى أن إنتاج أفلام وثائقية قصيرة بالتعاون مع القنوات والمنصات العالمية المتخصصة في الثقافة والعلوم من الخطوات المهمة لترويج للمتحف، مؤكدًا أن مثل هذه المواد البصرية تسهم في تقديم قصة بناء المتحف ومقتنياته الفريدة بصورة جاذبة تمزج بين الفن والمعرفة، إضافة للتعاون مع أبرز المدونين وصنّاع المحتوى في مجالات السفر والسياحة حول العالم، مؤكدا أن هذا الأمر خطوة مهمة للوصول إلى فئات جديدة من الجمهور، وخاصة الشباب، من خلال توثيق تجاربهم داخل المتحف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح موسى أن إطلاق حملة دعائية رقمية موحدة تحمل شعار «اكتشف المتحف المصري الكبير.. اكتشف مصر»، مترجمة إلى لغات متعددة وتستهدف الأسواق الأوروبية والآسيوية، سيُسهم في إبراز عظمة المتحف وموقعه المميز بجوار الأهرامات، ويعزز مكانته كأيقونة ثقافية عالمية.