قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البابا يحدد 7 محطات لسماع صوت الله في الصلاة: الصمت المقدس والقلب النقي والطاعة هي المفتاح
من 8:30 صباحًا.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير للجمهور
نبيل فهمي: نتنياهو لن يوافق على تنفيذ اتفاق شرم الشيخ بشكل صادق
شكرا إنك وقفت الحرب.. الطفلة الفلسطينية ريتاج تكشف كواليس ما دارا خلال لقائها بالرئيس السيسي
نبيل فهمي: إسرائيل لا تريد حربًا مع مصر بشأن سيناء لكنها تحاول فرض أمر واقع على الأرض
طالت أمريكا وأوروبا.. نبيل فهمي: المجتمع الدولي يعيش حالة من الاضطراب الشديد
احترس .. هذه الأطعمة تسبّب حب الشباب
نجوى فؤاد تطمئن جمهورها بعد جراحة دقيقة في العمود الفقري |فيديو
رابط تحديث بيانات تكافل وكرامة 2025 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي
قداسة البابا: استقبال الرئيس السيسي لوفد مجلس الكنائس العالمي تكريم كبير من الدولة
يديعوت أحرونوت: أمريكا تجري مُحادثات مع عدة دول لإقناعها بإرسال قوات إلى غزة
المؤشر العالمي للفتوى: بعض التطبيقات الإلكترونية تمثل خطرًا على العقيدة الدينية والقيم الأخلاقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: الترويج الرقمي للمتحف المصري الكبير ضرورة وطنية

المتحف المصري
المتحف المصري
محمد الشعراوي

قال النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، إن الترويج التقليدي لم يعد كافيا في عالم تتصدره المنصات الرقمية، مشيرا إلى أن المتحف المصري الكبير يجب أن يُقدم للعالم من خلال منظومة دعائية رقمية متكاملة تشمل المحتوى المرئي والتفاعلي والإعلانات الموجهة عبر الإنترنت.

وأوضح في تصريحات خاصة أن التحول إلى الترويج الرقمي ليس ترفا بل ضرورة وطنية تواكب رؤية مصر في بناء اقتصاد سياحي متطور قائم على التكنولوجيا والثقافة.

وقال النائب محمد موسى عضو مجلس الشيوخ، إن الترويج للمتحف المصري الكبير خطوة مهمة لجذب المزيد من الزوار، مشددا على ضرورة تحويل المتحف إلى منصة ثقافية وسياحية عالمية تعكس وجه مصر الحديث أمام العالم.

وأشار موسى إلى أن إنتاج أفلام وثائقية قصيرة بالتعاون مع القنوات والمنصات العالمية المتخصصة في الثقافة والعلوم من الخطوات المهمة لترويج للمتحف، مؤكدًا أن مثل هذه المواد البصرية تسهم في تقديم قصة بناء المتحف ومقتنياته الفريدة بصورة جاذبة تمزج بين الفن والمعرفة، إضافة للتعاون مع أبرز المدونين وصنّاع المحتوى في مجالات السفر والسياحة حول العالم، مؤكدا أن هذا الأمر خطوة مهمة للوصول إلى فئات جديدة من الجمهور، وخاصة الشباب، من خلال توثيق تجاربهم داخل المتحف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح موسى أن إطلاق حملة دعائية رقمية موحدة تحمل شعار «اكتشف المتحف المصري الكبير.. اكتشف مصر»، مترجمة إلى لغات متعددة وتستهدف الأسواق الأوروبية والآسيوية، سيُسهم في إبراز عظمة المتحف وموقعه المميز بجوار الأهرامات، ويعزز مكانته كأيقونة ثقافية عالمية.

مجلس النواب المنصات الرقمية المتحف المصري الكبير منظومة دعائية رقمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصور ماجد هلال

بعد عودتهما من الجونة.. وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

حالة الطقس

الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الذهب

تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

رحمة محسن

لا نتدخل في الأمور الشخصية.. أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة رحمة محسن| خاص

الاب الضحية

الابن الجاحد ينهي حياة والده بقرية ميت حبيش بطنطا.. تفاصيل صادمة

كريم فهمي

كريم فهمي يخرج عن صمته ويرد على واقعة طرده من مهرجان الجونة

ترشيحاتنا

الزهايمر

الدراسات الجينية مفتاح علاج آلزهايمر.. تفاصيل

الصدفية

مش مجرد مشاكل جلدية.. احذر مضاعفات مرض الصدفية

السكرى

لمرضى السكري.. جوارب ذكية تنشط الأعصاب وتحمى القدم

بالصور

مواصفات سيارة نيسان إلجراند 2026 الجديدة.. صور

نيسان
نيسان
نيسان

سيارات خارقة تتنافس على لقب أسرع سيارة شرطة في العالم

سيارة شرطة
سيارة شرطة
سيارة شرطة

أخبار السيارات| انفجار محركات جنرال موتورز وهوندا أمام القضاء بسبب عيوب التصنيع

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

فيديو

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان اللي كبرناه.. فيديو

مدين

أولى أغنيات مدين بصوته "بعد فراقك".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد