اليوم.. أولى جلسات محاكمة البلوجر أم مكة بتهمة نشر فيديوهات خادشة

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة البلوجر أم مكة، في قضية اتهامها بنشر مقاطع فيديو تضمن عبارات وإيحاءات خادشة للحياء العام، والتربح من ورائها بالمخالفة لأحكام القانون.

كانت جهات التحقيق المختصة، أمرت بإحالة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية، بعد توجيه اتهامات لها ببث محتوى مرئي عبر منصة «تيك توك» يحتوي على إيحاءات تخالف القيم والمبادئ الأسرية، فضلًا عن اتهامها بغسل الأموال المتحصلة من هذا النشاط المخالف.

فيما أنكرت المتهمة ما نُسب إليها، مؤكدة أن مقاطع الفيديو التي تقدمها تهدف إلى التسلية وجذب المشاهدات فقط، دون نية للإساءة أو خدش الحياء العام.

يُذكر أن الأجهزة الأمنية، تحركت عقب تلقي عدة بلاغات تتهم «أم مكة»، بنشر محتوى يتنافى مع القيم الاجتماعية والآداب العامة، ضمن حملة موسعة تستهدف مواجهة المحتوى غير اللائق على المنصات الرقمية.