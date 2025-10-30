قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

إجمالي إيرادات مايكروسوفت تبلغ 77 مليار دولار في الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2025

مايكروسوفت
مايكروسوفت
وكالات

سجلت شركة مايكروسوفت التكنولوجية العملاقة، نتائج أعمال تفوق التوقعات، في تقرير الأرباح الذي أعلنته، تشرين الأول. وبلغ إجمالي إيرادات مايكروسوفت 77 مليار دولار في الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2025.

وجاءت ربحية السهم: 4.13 دولار (معدلة) مقابل توقعات LSEG عند 3.67 دولار.

والإيرادات: 77.67 مليار دولار مقابل توقعات عند 75.33 مليار دولار.

لكن سهم الشركة تراجع نحو 4% رغم تسجيل الشركة إيرادات أعلى من التوقعات.

ارتفعت الإيرادات بنسبة 18% في الربع المالي الأول من العام، مقارنةً بـ 65.6 مليار دولار أميركي في العام الماضي، وفقاً لبيان صحفي. وارتفع صافي الدخل إلى 27.7 مليار دولار أميركي، أو 3.72 دولار أميركي للسهم، مقارنةً بـ 24.67 مليار دولار أمكي، أو 3.30 دولار أمريكي للسهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأعلنت مايكروسوفت أن استثمارها في OpenAI أدى إلى انخفاض صافي الدخل بمقدار 3.1 مليار دولار أميركي في الربع، أي ما يعادل 41 سنتاً للسهم.

وأعلنت وحدة السحابة الذكية التابعة لشركة مايكروسوفت، والتي تضم Azure، عن إيرادات بلغت 30.9 مليار دولار أميركي، بزيادة قدرها 28% عن العام الماضي، وتجاوزت توقعات StreetAccount البالغة 30.25 مليار دولار أميركي. 

كما تجاوز نمو Azure، الذي ينافس Amazon Web Services وGoogle Cloud، التوقعات، حيث توقع المحللون الذين استطلعت StreetAccount آراءهم توسعاً بنسبة 38.2%.

السحابة محرك النمو

لا تزال السحابة المحرك الرئيسي لنمو مايكروسوفت، حيث أثبتت الشركة أنها من أكبر المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي. في الربع الماضي، أعلنت مايكروسوفت لأول مرة عن حجم أعمال البنية التحتية السحابية Azure بالدولار. 

وقالت الشركة إن إيرادات Azure والخدمات السحابية الأخرى في السنة المالية 2025 قفزت بنسبة 34% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى أكثر من 75 مليار دولار.

حقق قطاع الإنتاجية وعمليات الأعمال في مايكروسوفت، الذي يضم برامج الإنتاجية Office وLinkedIn، إيرادات بلغت 33 مليار دولار في الربع الأول، متجاوزًا توقعات المحللين البالغة 32.33 مليار دولار التي استطلعت آراءهم شركة StreetAccount.

أعلنت وحدة الحوسبة الشخصية، التي تشمل Windows وإعلانات البحث والأجهزة وألعاب الفيديو، عن نمو بنسبة 4% لتصل إلى 13.8 مليار دولار في الإيرادات. وكان هذا أعلى من توقعات StreetAccount البالغة 12.83 مليار دولار.

أعطال مفاجئة

من جانب آخر، تسبّب انهيار مفاجئ جديد في أنظمة الحوسبة السحابية لكل من "أمازون" (AWS) و"مايكروسوفت" (Azure) في اضطرابات واسعة النطاق على مستوى الإنترنت العالمي، اليوم الأربعاء، ما أدى إلى توقف خدمات ومنصات رقمية كبرى في مختلف القطاعات، بدءاً من الأعمال التجارية وصولاً إلى الترفيه والتطبيقات اليومية.

وأظهرت بيانات موقع "داون ديتكتور" المتخصص في تتبع الأعطال التقنية، أن المشكلات بدأت قرابة الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، حيث اشتكى ملايين المستخدمين من صعوبة الدخول إلى المواقع والتطبيقات المرتبطة بالخدمات السحابية.

وشملت التأثيرات عشرات المنصات الشهيرة التي تعتمد على خوادم "أمازون" و"مايكروسوفت"، من بينها Microsoft 365 وXbox وOutlook وStarbucks وCostco وKroger، إلى جانب أدوات تطوير وبرمجيات شهيرة مثل Blackbaud وMinecraft، التي واجهت بدورها صعوبات في الاتصال.

وأكد الموقع أن تقارير الأعطال شهدت قفزة حادة متزامنة في منتجات الشركتين العملاقتين، ما يثبت أن الانقطاع لم يكن محصوراً في نطاق جغرافي أو تقني ضيق، بل طال بنية الإنترنت الأساسية نفسها.

ويرى خبراء أن تعطّل كلٍّ من AWS وAzure في الوقت ذاته يُعدّ مؤشراً خطيراً، إذ تعتمد عليهما آلاف الشركات الكبرى لتشغيل متاجرها الإلكترونية، وتخزين بياناتها، وإدارة تطبيقاتها السحابية، ما يجعل أي خلل في هذه المنظومات كفيلاً بإحداث شلل جزئي في الإنترنت العالمي.



 

