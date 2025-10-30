الجيش الإسرائيلي يقرر عدم التقدم عبر الخط الأصفر بعد اتصالات مع واشنطن

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن الجيش قرر عدم توسيع المنطقة الخاضعة لسيطرته لما بعد الخط الاصفر، أي 53% من قطاع غزة الخاضع لسيطرته كجزء من وقف إطلاق النار.



وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، حسبما ذكرت قناة (القاهرة) الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأن هذا القرار جاء بعد إجراء اتصالات مكثفة مع الإدارة الأمريكية بشأن هذا الأمر.



وكانت تقارير إخبارية قد أفادت أمس (الأربعاء)، بوجود نقاشات بين إسرائيل وأمريكا لتوسيع منطقة سيطرة الجيش الإسرائيلي في غزة بالتقدم عبر الخط الأصفر.



يذكر أن الخط الأصفر هو خط الانسحاب الأول المنصوص عليه في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل والذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.

