مظاهرة مليونية تربك الاحتلال.. والشرطة تنتشر بالمئات عند مداخل القدس

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن مئات من عناصر شرطة الاحتلال ينتشرون عند مداخل القدس استعداداً للمظاهرة المليونية التي دعت إليها أحزاب الحريدم رفضاً للتجنيد.

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة «ياتيد نئمان» الحريدية العبرية، اليوم الخميس، توجيهات تفصيلية لقرائها من اليمين المتطرف في إسرائيل استعداداً للمظاهرة المليونية المقررة غداً، الجمعة، في القدس المحتلة ضد خطة حكومة الاحتلال الإسرائيلية لفرض التجنيد الإجباري على الحريديم (اليهود المتشددين).

وجاء في الإعلان الذي نشرته الصحيفة أن «الجمهور سيصل إلى المدينة بالقطارات، وسينتشر في شوارعها من شارع مالكي يسرائيل حتى شارع توريم».

وأضافت أن شارع يعقوبسون–حنة تم تخصيصه حصرياً للنساء في القدس المحتلة، حيث «سيرتفع صوت الدعاء والصلاة».

وتأتي هذه المظاهرة في ظل تصاعد الاحتجاجات الواسعة داخل أوساط الحريديم ضد مشروع القانون الجديد الذي يسعى إلى إلغاء الإعفاءات القديمة من الخدمة العسكرية الممنوحة لطلاب المدارس الدينية (اليشيفوت)، وهو ما تعتبره القيادات اليمينية «مساساً بجوهر الحياة التوراتية».

ومن المتوقع أن يشارك في التجمع مئات الآلاف من أنصار الطوائف الحريدية، وسط تشديدات أمنية كبيرة، في حين يصف مراقبون هذه المليونية بأنها اختبار جديد للحكومة اليمينية بزعامة بنيامين نتنياهو بين ضغط المؤسسة العسكرية ودعم القاعدة الدينية المتشددة التي تمثل أحد أعمدة ائتلافه السياسي.