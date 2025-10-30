حملات مكثفة لضبط اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بسفاجا

نفذت اليوم مديرية الطب البيطري في البحر الأحمر بتكليف من الدكتورة رشا صلاح مديرة المديرية حملة تفتيشية مكبرة بمدينة سفاجا، بالاشتراك مع إدارة تموين سفاجا.

وذلك ضمن خطة المديرية لمتابعة الأسواق وتشديد الرقابة على تداول وبيع اللحوم ومنتجاتها.

وشملت الحملة المرور على أماكن بيع وعرض اللحوم بالسوبر ماركت والهايبرات والمطاعم، حيث أسفرت الجهود عن ضبط 90 كيلوجرامًا من الدواجن واللانشون والمصنعات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير عدد 3 محاضر مخالفة، وتسليمها للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر أن الحملات الرقابية مستمرة بجميع مدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، وذلك لضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلك من أي منتجات غير مطابقة للاشتراطات الصحية، بما يساهم في الحفاظ على صحة المواطنين وتحقيق الأمن الغذائي بالمحافظة.