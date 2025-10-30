شعبة الاقتصاد الرقمي: 34 شركة مصرية تشارك في ويب ساميت 2025 بالبرتغال

أعلنت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية عن مشاركة 34 شركة مصرية ناشئة في فعاليات مؤتمر ومعرض "ويب ساميت 2025" (Web Summit) المقرر انعقاده بمدينة لشبونة بالبرتغال خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر المقبل، وذلك تحت مظلة الجناح المصري، أحد أبرز الأجنحة المشاركة في الحدث العالمي الأضخم في مجال الابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا.

وتأتي المشاركة المصرية هذا العام في إطار التعاون المستمر بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، للسنة السادسة على التوالي منذ انطلاق الجناح المصري بالمعرض عام 2019، بهدف دعم الشركات الناشئة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية، فضلًا عن جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، أن المشاركة المصرية في هذا الحدث العالمي تُجسد المكانة المتنامية للشركات المصرية في المشهد التكنولوجي الدولي، مشيرًا إلى أن المعرض يمثل منصة استراتيجية لعرض قصص النجاح المصرية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، وحلول الاستدامة الرقمية، والتحول الرقمي، ما يعزز صورة مصر كدولة رائدة في الابتكار التقني وريادة الأعمال.

من جانبه، أوضح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المشاركة تأتي في إطار التزام الدولة بدعم الابتكار وريادة الأعمال وتوسيع آفاق التعاون الدولي، مشيدًا بالدور المحوري لكل من "إيتيدا" والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي في تمكين الشركات المصرية من الوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز الثقة العالمية في قدرات الشباب المصري التقنية والإبداعية.

ويُعد مؤتمر "ويب ساميت" أحد أكبر التجمعات التقنية في العالم، حيث يستقطب أكثر من 70 ألف مشارك من أكثر من 160 دولة، ويضم نحو 1000 متحدث من أبرز قادة الصناعة حول العالم لمناقشة مستقبل التكنولوجيا في مجالات الذكاء الاصطناعي، الحوسبة، البنية التحتية الرقمية، السياسات التقنية، والاستدامة، إضافة إلى كونه منصة رئيسية للشركات الناشئة لاستعراض حلولها المبتكرة أمام المستثمرين العالميين.

واختتم المهندس خليل حسن خليل تصريحاته بالتأكيد على أن المشاركة المصرية هذا العام ستكون الأكبر والأكثر تأثيرًا منذ بدء التمثيل المصري في المؤتمر، موضحًا أن الجناح المصري في "ويب ساميت 2025" سيعكس رؤية مصر في دعم ريادة الأعمال الرقمية، وجعل الابتكار محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي المستدام، بما يتماشى مع استراتيجية "مصر الرقمية" ورؤية الدولة 2030.