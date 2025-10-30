قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: سوريا تحتاج 30 عاما لتنفذ ربع التطور الحاصل في مصر
إجراء جديد في انتخابات الأهلي بـ فروعه المختلفة
أستاذ قانون دولي يحذر: الفاشر تشهد إبادة جماعية عاجلة
موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري والقنوات الناقلة
اليونان تواجه أخطر أزمة ديموغرافية في تاريخها الحديث.. تفاصيل
أتوبيسات مجانية لنقل الأعضاء للمشاركة في انتخابات الأهلي.. غدا
مصر تحصد لقب وكأس البطولة الأفريقية للتجديف الشاطئي برصيد 14 ميدالية
«جوتيريش» يحث الأطراف السودانية على التفاوض وإنهاء مُعاناة المدنيين
5 خطوات بالأهلي قبل عمومية إنتخاب مجلس إدارة جديد.. تفاصيل
لوموند: المتحف المصري الكبير ركيزة اساسية لاستراتيجية طموحة لتطوير السياحة
الرئيس الصيني: واثقون وقادرون على التعامل مع جميع أنواع المخاطر والتحديات
مفبركة وهقاضيهم.. أحمد موسي يحذر من صفحات مشبوهة تنشر كلاما على لسانه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

شعبة الاقتصاد الرقمي: 34 شركة مصرية تشارك في ويب ساميت 2025 بالبرتغال

الشعبة العامة
الشعبة العامة
ولاء عبد الكريم

أعلنت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية عن مشاركة 34 شركة مصرية ناشئة في فعاليات مؤتمر ومعرض "ويب ساميت 2025" (Web Summit) المقرر انعقاده بمدينة لشبونة بالبرتغال خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر المقبل، وذلك تحت مظلة الجناح المصري، أحد أبرز الأجنحة المشاركة في الحدث العالمي الأضخم في مجال الابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا.

وتأتي المشاركة المصرية هذا العام في إطار التعاون المستمر بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، للسنة السادسة على التوالي منذ انطلاق الجناح المصري بالمعرض عام 2019، بهدف دعم الشركات الناشئة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية، فضلًا عن جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، أن المشاركة المصرية في هذا الحدث العالمي تُجسد المكانة المتنامية للشركات المصرية في المشهد التكنولوجي الدولي، مشيرًا إلى أن المعرض يمثل منصة استراتيجية لعرض قصص النجاح المصرية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، وحلول الاستدامة الرقمية، والتحول الرقمي، ما يعزز صورة مصر كدولة رائدة في الابتكار التقني وريادة الأعمال.

من جانبه، أوضح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المشاركة تأتي في إطار التزام الدولة بدعم الابتكار وريادة الأعمال وتوسيع آفاق التعاون الدولي، مشيدًا بالدور المحوري لكل من "إيتيدا" والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي في تمكين الشركات المصرية من الوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز الثقة العالمية في قدرات الشباب المصري التقنية والإبداعية.

ويُعد مؤتمر "ويب ساميت" أحد أكبر التجمعات التقنية في العالم، حيث يستقطب أكثر من 70 ألف مشارك من أكثر من 160 دولة، ويضم نحو 1000 متحدث من أبرز قادة الصناعة حول العالم لمناقشة مستقبل التكنولوجيا في مجالات الذكاء الاصطناعي، الحوسبة، البنية التحتية الرقمية، السياسات التقنية، والاستدامة، إضافة إلى كونه منصة رئيسية للشركات الناشئة لاستعراض حلولها المبتكرة أمام المستثمرين العالميين.

واختتم المهندس خليل حسن خليل تصريحاته بالتأكيد على أن المشاركة المصرية هذا العام ستكون الأكبر والأكثر تأثيرًا منذ بدء التمثيل المصري في المؤتمر، موضحًا أن الجناح المصري في "ويب ساميت 2025" سيعكس رؤية مصر في دعم ريادة الأعمال الرقمية، وجعل الابتكار محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي المستدام، بما يتماشى مع استراتيجية "مصر الرقمية" ورؤية الدولة 2030.

شعبة عامة دولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

المصورين ماجد هلال وزميله كيرولوس صلاح

خبر صعب جدا.. إنجي علاء تنعي المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الشناوي

رضا عبد العال يفتح النار على محمد الشناوي: أول مرة نشوف المهازل دي

ترشيحاتنا

مباراة الزمالك والبنك الأهلي

عينه علي الأهلي| 9 معلومات عن مباراة الزمالك والبنك بـ الدوري

فيكتور أوسيمين

برشلونة يستهدف ضم أوسيمين لخلافة ليفاندوفسكي

الزمالك

فيريرا يجري تغييرات في تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

بالصور

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فيديو

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

أزمه رحمه محسن

بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد