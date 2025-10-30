قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 خطوات بالأهلي قبل عمومية إنتخاب مجلس إدارة جديد.. تفاصيل
لوموند: المتحف المصري الكبير ركيزة اساسية لاستراتيجية طموحة لتطوير السياحة
الرئيس الصيني: واثقون وقادرون على التعامل مع جميع أنواع المخاطر والتحديات
مفبركة وهقاضيهم.. أحمد موسي يحذر من صفحات مشبوهة تنشر كلاما على لسانه
العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه
فى مشادة مع زميلها .. معلمة تفقد وعيها بمدرسة فى بنها
عيش التجربة مجانا .. التقط صورتك التذكارية في المتحف المصري الكبير
خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا
تشكيل هجومي | بيراميدز يحشد القوة الضاربة المتوقعة بـ إياب التأمين الإثيوبي
حكم تأخير صلاة الفريضة لعدم الاغتسال من الجنابة .. الموقف الشرعي
وزيرة التضامن تكرم آباء يمثلون نموذجا جيدا في تربية الأبناء ودعم الأسرة
القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يُشارك بحملة " الكلمة كلمتك" في 18 محافظة

القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يُشارك في اجتماع "الشباب والرياضة"
القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يُشارك في اجتماع "الشباب والرياضة"
أمل مجدى

شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في الاجتماع الموسع الذي عقده الدكتور أشرف صبحي  وزير الشباب والرياضة الأسبوع الجاري مع ممثلي الجهات الشريكة، لبحث سبل التعاون في تنفيذ فعاليات توعوية جديدة ضمن الحملة القومية "شارك.. الكلمة كلمتك"، التي سيتم تنفيذها من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني – الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة، يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الوعي السياسي وتشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب 2025،

وأكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية المشاركة في هذه الحملة الهامة، من خلال التعاون والتنسيق الدائم بين وزارة الشباب والرياضة، والجهات الشريكة، إيمانًا من المجلس بأن العمل المشترك وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة هو السبيل لتحقيق أفضل النتائج الواقعية الملموسة في رفع الوعي، وبناء أجيال تؤمن بقدراتها، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفعالة في الجمهورية الجديدة، التي تضع جميع فئات المجتمع نصب أعينها، لافته أن القيادة السياسية الحكيمة تؤمن بقدرات الشباب في بناء الأوطان، وخير دليل على ذلك المبادرات الوطنية التي أطلقها فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي كمبادرة "بداية جديدة" للتنمية البشرية، التي تستهدف الاستثمار في العنصر البشري.

أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المجلس تبنى رؤية واضحة متكاملة، تستهدف رفع الوعي، ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، من خلال التعاون والتشبيك مع الوزارات والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، لاسيما المشاركة السياسية التي كفلها دستور عام "2014" العديد من المواد في ذلك منهم المواد (53) و (81) و (180) و (244) و(214)، الذين نصوا على عدم التمييز بسبب الإعاقة، وضمان ممارستهم لجميع الحقوق السياسية، والمشاركة في الحياة السياسية، والتمثيل بنسبة مناسبة لهم في المجالس المحلية، لافته أن التوعية اللازمة للمجتمع وللأشخاص ذوي الإعاقة اختصاص أصيل من اختصاصات المجلس الذي نص عليها قانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (11)  لسنة 2019 في المادة رقم (5) منه.

أكدت "المشرف العام"، أن المجلس يحرص على دمج الشباب في الحياة السياسية من خلال تعزيز الوعي السياسي، وتوفير فرص متساوية للمشاركة، وتمكينهم عبر برامج تدريبية مختلفة وتوفير منابر لهم، بالإضافة إلى اسناد عدد من المناصب القيادية لهم، فضلًا عن تعزيز التواصل بين الشباب من ذوي الإعاقة وصناع القرار، ليصبحوا شركاء فاعلين في صنع القرار وتحقيق التنمية المجتمعية.

الجدير بالذكر أن الاجتماع شارك فيه ممثلون عن وزارة النقل ممثلين في الهيئة القومية للأنفاق، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو القاهرة، وهيئة سكك حديد مصر، ووزارة التنمية المحلية، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وانطلقت الحملة القومية "شارك.. الكلمة كلمتك" في 18 محافظة هي: الشرقية، جنوب سيناء، البحر الأحمر، المنيا، دمياط، القليوبية، كفر الشيخ، بورسعيد، الأقصر، الوادي الجديد، قنا، القاهرة، البحيرة، سوهاج، المنوفية، الجيزة، بني سويف، والدقهلية، وتشمل تنظيم 135 لقاءً حواريًا بمشاركة شباب مراكز الشباب، وأعضاء برلمان الشباب، ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ، وأندية الفتاة والتطوع، ومبادرة YLY، بإجمالي مستفيدين بلغ 67,500 شاب وشابة حتى الآن.

ذوى الاعاقة القومى لذوى الاعاقة الشباب والرياضة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إيمان كريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

المصورين ماجد هلال وزميله كيرولوس صلاح

خبر صعب جدا.. إنجي علاء تنعي المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الشناوي

رضا عبد العال يفتح النار على محمد الشناوي: أول مرة نشوف المهازل دي

ترشيحاتنا

أوركسترا القاهرة السيمفوني

حجرة السيمفوني تجمع باخ وفيفالدى وموتسارت بالأوبرا

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

السادة الأفاضل

فيلم السادة الأفاضل يتصدر إيرادات السينما ويحقق 18 مليون جنيه

بالصور

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فيديو

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

أزمه رحمه محسن

بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد