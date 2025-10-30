القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يُشارك بحملة " الكلمة كلمتك" في 18 محافظة

شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في الاجتماع الموسع الذي عقده الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الأسبوع الجاري مع ممثلي الجهات الشريكة، لبحث سبل التعاون في تنفيذ فعاليات توعوية جديدة ضمن الحملة القومية "شارك.. الكلمة كلمتك"، التي سيتم تنفيذها من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني – الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة، يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الوعي السياسي وتشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب 2025،

وأكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية المشاركة في هذه الحملة الهامة، من خلال التعاون والتنسيق الدائم بين وزارة الشباب والرياضة، والجهات الشريكة، إيمانًا من المجلس بأن العمل المشترك وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة هو السبيل لتحقيق أفضل النتائج الواقعية الملموسة في رفع الوعي، وبناء أجيال تؤمن بقدراتها، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفعالة في الجمهورية الجديدة، التي تضع جميع فئات المجتمع نصب أعينها، لافته أن القيادة السياسية الحكيمة تؤمن بقدرات الشباب في بناء الأوطان، وخير دليل على ذلك المبادرات الوطنية التي أطلقها فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي كمبادرة "بداية جديدة" للتنمية البشرية، التي تستهدف الاستثمار في العنصر البشري.

أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المجلس تبنى رؤية واضحة متكاملة، تستهدف رفع الوعي، ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، من خلال التعاون والتشبيك مع الوزارات والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، لاسيما المشاركة السياسية التي كفلها دستور عام "2014" العديد من المواد في ذلك منهم المواد (53) و (81) و (180) و (244) و(214)، الذين نصوا على عدم التمييز بسبب الإعاقة، وضمان ممارستهم لجميع الحقوق السياسية، والمشاركة في الحياة السياسية، والتمثيل بنسبة مناسبة لهم في المجالس المحلية، لافته أن التوعية اللازمة للمجتمع وللأشخاص ذوي الإعاقة اختصاص أصيل من اختصاصات المجلس الذي نص عليها قانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (11) لسنة 2019 في المادة رقم (5) منه.

أكدت "المشرف العام"، أن المجلس يحرص على دمج الشباب في الحياة السياسية من خلال تعزيز الوعي السياسي، وتوفير فرص متساوية للمشاركة، وتمكينهم عبر برامج تدريبية مختلفة وتوفير منابر لهم، بالإضافة إلى اسناد عدد من المناصب القيادية لهم، فضلًا عن تعزيز التواصل بين الشباب من ذوي الإعاقة وصناع القرار، ليصبحوا شركاء فاعلين في صنع القرار وتحقيق التنمية المجتمعية.

الجدير بالذكر أن الاجتماع شارك فيه ممثلون عن وزارة النقل ممثلين في الهيئة القومية للأنفاق، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو القاهرة، وهيئة سكك حديد مصر، ووزارة التنمية المحلية، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وانطلقت الحملة القومية "شارك.. الكلمة كلمتك" في 18 محافظة هي: الشرقية، جنوب سيناء، البحر الأحمر، المنيا، دمياط، القليوبية، كفر الشيخ، بورسعيد، الأقصر، الوادي الجديد، قنا، القاهرة، البحيرة، سوهاج، المنوفية، الجيزة، بني سويف، والدقهلية، وتشمل تنظيم 135 لقاءً حواريًا بمشاركة شباب مراكز الشباب، وأعضاء برلمان الشباب، ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ، وأندية الفتاة والتطوع، ومبادرة YLY، بإجمالي مستفيدين بلغ 67,500 شاب وشابة حتى الآن.