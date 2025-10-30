إذا تودين تقديم أكلات صحية إليك طريقة عمل البطاطا الحلوة المشوية بطريقة بسيطة ولذيذة

المكونات:

3 حبات بطاطا حلوة متوسطة الحجم

ملعقة صغيرة قرفة (اختياري)

ملعقة صغيرة فانيليا (اختياري)

سكر بني أو عسل حسب الرغبة

رشة زبدة صغيرة (للتقديم – اختياري)



طريقة عمل البطاطا الحلوة المشوية



اغسلي البطاطا جيدًا بفرشاة لإزالة أي أتربة.

قطّعيها نصفين (أو اتركيها كاملة لو صغيرة الحجم).

ضعيها في صينية مبطنة بورق فويل، وادخليها فرن سخن على حرارة 200 درجة مئوية.

اتركيها من 40 إلى 60 دقيقة حتى تصبح طرية من الداخل وتتحمّر من الخارج.

بعد النضج، يمكنكِ هرسها بالشوكة وإضافة القرفة والفانيليا والسكر البني أو العسل.

قدّميها دافئة مع قطعة زبدة على الوجه لو تحبي طعم أغنى.