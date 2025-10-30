كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة منشورات مدعومة بمقاطع فيديو تم تداولهم بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ادعاء القائمة على النشر بتقاعس الأجهزة الأمنية بالجيزة عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو شخصين لقيامهما بمنعها وأسرتها من الخروج من المنزل محل سكنها الكائن بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر .

حقيقة ادعاء سيدة بمنعها من الخروج من منزلها بسبب خلافات الميراث

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 سبتمبر الماضى تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر من الشاكية بتضررها من (شقيقيها - مقيمان بدائرة المركز) لقيامهما بالتعدى عليها بالسب ومنعها وأسرتها من الخروج من المنزل محل سكنها بسبب خلافات حول الميراث .

وأمكن ضبط المشكو فى حقهما فى حينه ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما .. وتولت النيابة العامة التحقيق ، وبمواجهة الشاكية أقرت بادعائها الكاذب ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.