لافروف: روسيا وإفريقيا تمتلكان موارد هائلة ومن الضروري توثيق التعاون في هذا المجال

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا والدول الإفريقية تمتلكان موارد هائلة، مما يجعل توثيق التعاون في هذا المجال أمرا بالغ الأهمية.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم /الخميس/، أمام المشاركين في "حوار المواد الخام الروسي الإفريقي" الذي استضافته جامعة سانت بطرسبرج للتعدين، بحسب بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال لافروف "تتشارك روسيا والدول الإفريقية في امتلاكهما ثروة كبيرة من الموارد، وخاصة في قطاع التعدين، الذي يلعب دورا حيويا في اقتصاداتنا".

وأشار لافروف إلى أن التزام الجانبين الروسي والإفريقي بتوسيع نطاق التعاون ذي المنفعة المتبادلة في مجال التعدين يظهر بشكل خاص في خطة عمل منتدى الشراكة الروسية الإفريقية 2023-2026.

وأكد وزير الخارجية الروسي أن أجندة "حوار المواد الخام الروسي الإفريقي" تتماشى مع الهدف الأوسع المتمثل في تعزيز التعاون الروسي الإفريقي، وقال "سنناقش قضايا رئيسية، بما في ذلك تحسين تنظيم صناعة المواد الخام وتطوير الكفاءات المهنية ذات المهارات العالية"، موضحا أن هذا العمل الذي يهدف إلى تعزيز السيادة الاقتصادية والتكنولوجية وطاقة الدول الإفريقية يستحق دعما قويا.

وأعرب لافروف عن ثقته بأن الحوار سيسفر عن نتائج ملموسة، قائلا "أنا على ثقة بأن مناقشات اليوم ستكون مثمرة وستسهم في إرساء أسس التعاون في قطاع التعدين، كما ستسهم التوصيات بشكل كبير في جدول أعمال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الإفريقية، المقرر عقده في نوفمبر بالقاهرة".

