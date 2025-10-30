الصين تحث مجموعة السبع على الكف عن تقويض النظام التجاري العالمي بـ"قواعد مصطنعة"

حثت الصين، اليوم /الخميس/، دول مجموعة السبع إلى التوقف عن تقويض النظام التجاري الدولي عبر فرض "قواعد جماعية مصطنعة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جياكون، خلال مؤتمر صحفي، نقلته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، إن "الصين اتخذت خطوات لتنظيم وتحسين نظام مراقبة الصادرات، بما يتماشى مع الممارسات الدولية، وبهدف الإسهام في الحفاظ على السلام العالمي والاستقرار الإقليمي والوفاء بالالتزامات الدولية في مجالات عدم الانتشار وغيرها".

وأضاف قوه: "نحث مجموعة السبع على الالتزام الجاد بمبادئ اقتصاد السوق وقواعد التجارة الدولية، والتوقف عن الإخلال بالنظام التجاري العالمي من خلال قواعد تضعها مجموعة بعينها، والعمل معًا من أجل اقتصاد عالمي مستقر".

وكانت بعض وسائل الإعلام ذكرت أن دول مجموعة السبع تعتزم الإعلان عن تحالف لإنتاج المعادن الحيوية في محاولة لمواجهة هيمنة الصين على السوق.