اليمن يضبط شحنة كيميائية وعسكرية ضخمة للحوثيين في باب المندب

أعلنت "المقاومة الوطنية اليمنية" ، أنها ضبطت بعملية نوعية مشتركة مع القوات البحرية، والاستخبارات العامة، وخفر السواحل، في باب المندب، شحنة من المواد الكيميائية ومهام عسكرية متنوعة، كانت في طريقها لمليشيا الحوثي.

وأوضح الإعلام العسكري اليمني ، في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) اليوم الخميس ، أن دورية مشتركة من "خفر السواحل - قطاع البحر الأحمر"، تلقت معلومات من شُعبة الاستخبارات العامة، عن قارب خشبي (جلبة) مشبوه بارتباطه بشبكات التهريب التي يديرها الحرس الثوري الإيراني ، مشيراً الى أنه تم اعتراض القارب فور عبوره مضيق باب المندب وقطره إلى المكان المناسب وتفريغ وتخزين الشحنة.

ولفت البيان إلى أن الشحنة تحوي أربعة وعشرين برميلًا من مادة (فينول + فور مالدهيد) البوليمري، التي تُستخدم لمقاومة الحرارة والعزل في الصواريخ، كما تستخدم المواد المركبة منها في صناعة الهياكل الخفيفة التي تدخل في صناعة الطائرات بدون طيار، فيما تستخدم التطبيقات المتقدمة منها في التخفي، إذ تدخل في مواد ممتصة للموجات الكهرومغناطيسية لتقليل البصمة لرادارات الطائرات والسفن الحربية.

وأضاف أن الشحنة احتوت كذلك على ملابس وكمامات خاصة بالعمل في المعامل الكيميائية، وكميات من المهام العسكرية الأخرى.