اتحاد الكرة: الاجتماع الخاص لاعتماد اللائحة يتم بالتوافق مع القانون

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن الاجتماع الخاص لمناقشة التعديلات المقترحة على لائحة الاتحاد يأتي فى اطار تعديلات قانون الرياضة وتتوافق في ذلك مع القواعد الدولية أيضاً.

وأضاف الاتحاد المصري لكرة القدم في بيانه أن كل الخطوات المتخذة في هذا الخصوص تتم بالتوافق التام مع القانون وبتنسيق كامل مع وزارة الشباب والرياضة، مثلها مثل كل الأمور المتعلقة بكرة القدم المصرية.

وحذر الاتحاد المصري من أي تناول لهذه الأمور بعيداً عما يصدر رسمياً عن الاتحاد .