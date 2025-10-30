هند الضاوي: نتنياهو يخرق اتفاق وقف إطلاق النار للانقلاب على خطة ترامب

أكدت الإعلامية هند الضاوي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعمد خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في محاولة لتحقيق انقلاب على خطة ترامب للسلام، مشيرة إلى أن استمرار الحرب يخدم مصالحه السياسية والشخصية.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن نتنياهو لا يرى مصلحة في إنهاء الحرب، إذ يعتبر أن التصعيد العسكري هو طريقه الوحيد للهروب من المساءلات الداخلية بشأن الإخفاقات التي سبقت أحداث 7 أكتوبر.

وأضافت هند الضاوي، أن نتنياهو يواجه ضغوطًا متزايدة من الداخل الإسرائيلي، حيث تعارضه التيارات اليمينية المتطرفة والأحزاب الدينية (الحريديم) وأحزاب العمال، في ظل حالة من الانقسام السياسي الحاد داخل الحكومة والمجتمع الإسرائيلي، وأشارت إلى أن هذه الأطراف تستغل الوضع الأمني والسياسي الحالي لطرح تساؤلات حول مسؤولية نتنياهو عن الإخفاق الأمني الذي أدى إلى تفجر الأحداث.

ولفتت هند الضاوي، إلى أن تصريحات نتنياهو الأخيرة تحمل العديد من المغالطات بشأن بنود اتفاق وقف الحرب على غزة، مؤكدة أن ما يفعله يتعارض مع التفاهمات الدولية ويهدد فرص التهدئة والاستقرار في المنطقة، وقالت إن استمرار النهج الحالي يعكس رغبة نتنياهو في إطالة أمد الحرب من أجل تحقيق مكاسب سياسية داخلية، ولو على حساب دماء المدنيين واستقرار الإقليم.