قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الشيوخ يستقبل محافظ القاهرة وكوكبة من رجال القضاء| تفاصيل
بسمة وهبة: المتحف الكبير يعزز مكانة مصر السياحية ويزيد من قيمة عملتها الوطنية
طلب منها ليلة حمرا .. راقصة تستعين بزوجها لتأديب معجب بالهرم
ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك والبنك الأهلي
بالرقم القومي.. كيفية الاستعلام عن نتيجة شقق سكن لكل المصريين 2025
مسئولو النادي حسموا الأمر.. هل يرحل آرني سلوت عن تدريب ليفربول؟
زاهي حواس: أنفقنا 2 مليار دولار على المتحف المصري الكبير.. فيديو
زاهي حواس يكشف تفاصيل هامة عن اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون
الصور الأولى.. يسرا وياسمين عبد العزيز في حفل زفاف هادي الباجوري
أبو العينين بمؤتمر القائمة الوطنية بالجيزة: على العهد ندعم دولتنا ورئيسنا
دولة حبيسة.. وزير الخارجية: غير مقبول مشاركة إثيوبيا في أي حوكمة للبحر الأحمر
ننشر نموذج الموافقة المستنيرة لعمليات جراحة المسالك البولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نصف قرنٍ من الانتهاكات والتستّر.. فضيحة جنسيّة تضرب هيئة دينية أمريكية

حالات انتهاك جنسي في الكنيسة الامريكية
حالات انتهاك جنسي في الكنيسة الامريكية
علي صالح

أجرت شبكة NBC News تحقيقًا استقصائيًا كشف عن نمطٍ واسعٍ من الاعتداءات الجنسيّة داخل جمعية الرب– هيئةٌ دينية أمريكيّة – طاولت الحقبة الزمنية الممتدّة لخمسين عامًا تقريبًا. 

وتضمّن التحقيق – استنادًا إلى دعاوى قضائيّة وسجلات جنائيّة وأرشيف صحفي – ما يقارب 200 قسّ وموظّف وناشط متّهمين بالتحرّش الجنسي، من بينهم 123 قسّاً، وتضرّر على يدهم أكثر من 475 ضحيّة، غالبيّتها من الأطفال. 

تفاصيل التحقيق والمزاعم

بحسب التحقيق، قُدمت شهادات تفيد بأنّ بعض المعتدين واصلوا العمل ضمن المسؤوليات الكنسية بعد توجيه الاتهام إليهم، بل إنّ نحو ثلاثين حالة شهدت إعادة تسميتهم في مواقع قيادية أو ضمن فرق الشباب رغم توجيه الاتهامات إليهم. 

في حالات أخرى – حوالي أربعين – يُشتبه بأن قادة الكنيسة تغاضوا عن التقارير وغيّبوا أو تجاهلوا العدالة بدلاً من إحالة الأمر للسلطات المختصة. 

وذكرت الشبكة في نشراتها أنَّ تلك التعيينات والتغاضي حصلت “على مدى عقود”، منذ سبعينيات القرن العشرين، ما يدلّ على خَلَلٍ مؤسّسي عميق في آليات المساءلة داخل الهيئة. 

ردود الفعل والمساءلة

في أعقاب التحقيق، عبّرت القيادات في جمعية “Assemblies of God” عن اعتزامها اتخاذ تغييرات في السياسات والإجراءات لمنع التكرار، لكنّ الانتقادات توجّه إليها بأنّ الأقوال لم تتطلّب حتى الآن كشفًا شفافًا عن أسماء المعنيّين أو تسليم كل الملفات إلى السُلطات المدنية. 

من جهة الضحايا، يُعدّ هذا التقرير بمثابة إثبات إضافي على ما وصفوه بـ “ثقافة الإفلات من العقاب” داخل مؤسسات دينية، إذ إنّ التعرّف على المعتدين وإدراجهم ضمن الوظائف يُفسّر – بحسبهم – كيف استمرّ الاعتداء على أفواج جديدة من الأطفال بالرغم من وجود التحذيرات.

ما كشفه التحقيق ليس فقط عددًا كبيرًا من المُخالفين، بل سيناريو مكرَّرًا تتشاركه حالات عدّة: انتهاك جنسي، إدارة محليّة تغطّي، إعادة تعيين المعتدِي، وغياب مساءلة فعليّة في كثير من الحالات.

 هذا النمط – إن صحّ بالكامل – يشير إلى أنّ المشكلة ليست فقط فردية، بل ربما مؤسّسية.

لكن في المقابل، يبقى مزوّد المعلومات الرئيسي هو تقرير إعلامي، ولم تُعلَن حتى الآن نتائج قانونية شاملة أو محاكمات عامة تغطّي كل الحالات، ما يجعل التحدي الأكبر هو تحوّل هذا الملف من كشف صحفي إلى إجراءات قضائية وتنفيذية فعليّة. 

وفي هذا السياق، قد تشكّل هذه الوثائق ضغطًا حاسمًا على الهيئة لإقرار الشفافية الكاملة، وتفعيل العقوبات، وإصلاح النظام الداخلي لحماية الصغار والمجتمع ككل.

جمعية الرب التحرّش الجنسي قادة الكنيسة انتهاك جنسي كنيسة امريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

ريم سامي

إصابة ابن الفنانة ريم سامي إثر سقوطه على رأسه.. ووالدها يطلب الدعاء: دخل العناية المركزة

سعر الذهب

تحرك جديد لـ سعر الذهب مساء اليوم الخميس 30-10-2025

عيسى ابولولو سفاح الفاشر

قوات الدعم السريع تعلن القبض على عيسى أبو لولو تمهيدا لمحاكمته في انتهاكات الفاشر

دعواتكم الصادقة لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور

دعواتكم لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور

ترشيحاتنا

حزب الجبهة الوطنية

مؤتمر جماهيري لـ"الجبهة الوطنية " بأبورجوان لدعم شريف عناني بانتخابات مجلس النواب

النائبة إيفلين متي

برلمانية: تطوير منظومة المخلفات الصلبة خطوة أساسية لدعم الصناعة المحلية والاقتصاد الأخضر

المتحف المصري الكبير

حماة الوطن: المتحف المصري الكبير نقلة حضارية تُجسد عظمة مصر وتُعزز مكانتها العالمية

بالصور

طريقة عمل جيلي الرمان.. حلوى خفيفة ومنعشة بمذاق شتوي رائع

طريقة عمل جيلي الرمان
طريقة عمل جيلي الرمان
طريقة عمل جيلي الرمان

علاج يدمر خلايا السرطان خلال نصف ساعة.. حقيقة علمية أم قفزة تتجاوز المنطق؟

ما هو العلاج الحراري الضوئي؟
ما هو العلاج الحراري الضوئي؟
ما هو العلاج الحراري الضوئي؟

أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟

كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟

استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان.. من التجميل إلى حفظ الطعام بطرق فعّالة وآمنة

استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان

فيديو

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح ثاني أغاني ألبومه الجديد بعنوان "أصل الأيام" ..فيديو

انفصال سامر ابوطالب

انفصال جديد يهز الوسط الفني.. سامر أبو طالب “سينجل” من تاني

المتحف الكبير

ساعات تفصل العالم عن الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير عند أقدام الأهرامات

وفاه ماجد هلال وكيرلس

سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد