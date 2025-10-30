هبة مجدي تزور مركز مجدي يعقوب للقلب بالقاهرة قبل افتتاحه وتدعو لدعمه بالتبرعات

قامت الفنانة هبة مجدي بزيارة إلى مركز مجدي يعقوب للقلب في القاهرة قبل افتتاحه الرسمي، وعبّرت عن سعادتها بما شاهدته من تجهيزات داخل المركز.

ونشرت هبة مجدي صورًا من زيارتها عبر حسابها على موقع إنستجرام، وعلّقت قائلة: “كان يوم مهم بالنسبة لي إني زورت مركز مجدي يعقوب للقلب في القاهرة قبل افتتاحه، وطلع كبير قوي ما شاء الله، أكبر مركز طبي في الشرق الأوسط. وتبرعاتكم مهمة قوي الفترة دي عشان المستشفى تكون جاهزة. يا رب يكون شفاء وعافية لكل طفل أو مريض محتاج للعلاج في هذا المكان. شكراً على الزيارة".





حرب الجبالي

مسلسل «حرب الجبالى» من بطولة كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: النجم أحمد رزق، هبة مجدى، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمى، دنيا المصرى، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين، وهو من قصة سيناريو وحوار سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

أحداث مسلسل حرب الجبالي

وتدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” فى إطار دراما شعبية فى أحد الأحياء الشعبية، وتتوالى الأحداث الشيقة التى تحمل العديد من الصراعات والأزمات بين الأبطال.