تقنيات ذكية ومستدامة.. التفاصيل الكاملة لمشروع إضاءة المتحف المصري الكبير

يشهد المتحف المصري الكبير تنفيذ مشروع ضخم للتحكم الذكي بالإضاءة، يهدف إلى الحفاظ على التراث الثقافي وتقديم تجربة بصرية راقية للزوار، في خطوة تعكس دمج التكنولوجيا الحديثة في خدمة الثقافة المصرية.

يعتمد المشروع على نظام تحكم متطور يتيح إدارة الإضاءة بكفاءة عالية عبر ضبط مستوياتها وفق طبيعة كل قاعة واستخدامها، سواء للعروض الدائمة أو الفعاليات الخاصة أو عمليات الصيانة. وقد شمل التنفيذ تركيب أكثر من 30 ألف وحدة إضاءة وقرابة 10 آلاف جهاز تحكم ذكي، تتضمن حساسات للحركة والضوء، وأنظمة DALI-2، ولوحات تحكم مخصصة للمستخدمين، إلى جانب ربطها بنظام إدارة المبنى (BMS) لضمان التشغيل الأمثل وترشيد استهلاك الطاقة.

ويتميز النظام بقدرته على استشعار الضوء الطبيعي لتقليل استهلاك الكهرباء والحفاظ على القطع الأثرية من أي تأثيرات ضوئية مباشرة، مما يجعله نموذجًا عالميًا لتطبيق الإضاءة المستدامة في المتاحف.

وأكد محمد سعد، الرئيس التنفيذي للشركة المنفذة للمشروع في إفريقيا، أن هذا الإنجاز يعكس التزام الشركة بدعم المشروعات القومية المصرية باستخدام حلول مبتكرة تتماشى مع رؤية مصر 2030.