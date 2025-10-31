قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد فترة من الابتعاد.. محمد صلاح يعود للظهور على التواصل الاجتماعي
وزير الاستثمار: ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في مصر 25% خلال العام الحالي
مجلس الأمن يهدد الدعم السريع: نرفض أي محاولة لتشكيل حكومة موازية في السودان
رحلة الوعي الرقمي.. دروس مهمة للآباء والأبناء احرصوا عليها
نائب الرئيس الأمريكي: الأسلحة النووية مهمة للأمن القومي
صورة لا تليق بالنادي.. الزمالك يشتكي مجلة الأهلي
وزير الاستثمار: التضخم في مصر تراجع لـ12% ونستهدف 7% العام المقبل
وزير الاستثمار: التغير الاقتصادي العالمي القادم في صالح مصر
هل أنت مستأجر قديم؟.. هذه الحالة تُخرجك من شقتك دون سابق إنذار
سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 31-10-2025
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير الاتصالات في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
زاهي حواس: كنت أتمنى وجود حجر رشيد ورأس نفرتيتي داخل المتحف الكبير.. وسفير فرنسا بالقاهرة: جهد مصري استثنائي لإدخال المساعدات إلى غزة| أخبار التوك شو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

تقنيات ذكية ومستدامة.. التفاصيل الكاملة لمشروع إضاءة المتحف المصري الكبير

أحمد عبد القوى

يشهد المتحف المصري الكبير تنفيذ مشروع ضخم للتحكم الذكي بالإضاءة، يهدف إلى الحفاظ على التراث الثقافي وتقديم تجربة بصرية راقية للزوار، في خطوة تعكس دمج التكنولوجيا الحديثة في خدمة الثقافة المصرية.  

يعتمد المشروع على نظام تحكم متطور يتيح إدارة الإضاءة بكفاءة عالية عبر ضبط مستوياتها وفق طبيعة كل قاعة واستخدامها، سواء للعروض الدائمة أو الفعاليات الخاصة أو عمليات الصيانة. وقد شمل التنفيذ تركيب أكثر من 30 ألف وحدة إضاءة وقرابة 10 آلاف جهاز تحكم ذكي، تتضمن حساسات للحركة والضوء، وأنظمة DALI-2، ولوحات تحكم مخصصة للمستخدمين، إلى جانب ربطها بنظام إدارة المبنى (BMS) لضمان التشغيل الأمثل وترشيد استهلاك الطاقة.  

ويتميز النظام بقدرته على استشعار الضوء الطبيعي لتقليل استهلاك الكهرباء والحفاظ على القطع الأثرية من أي تأثيرات ضوئية مباشرة، مما يجعله نموذجًا عالميًا لتطبيق الإضاءة المستدامة في المتاحف.  

وأكد محمد سعد، الرئيس التنفيذي للشركة المنفذة للمشروع في إفريقيا، أن هذا الإنجاز يعكس التزام الشركة بدعم المشروعات القومية المصرية باستخدام حلول مبتكرة تتماشى مع رؤية مصر 2030.  

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

رحمة محسن

أول تعليق من مأذون زواج رحمة محسن بعد أزمة الفيديوهات المسربة .. خاص

زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

قوات الدعم السريع تعلن القبض على عيسى أبو لولو تمهيدا لمحاكمته في انتهاكات الفاشر

إصابة ابن الفنانة ريم سامي إثر سقوطه على رأسه.. ووالدها يطلب الدعاء: دخل العناية المركزة

ترشيحاتنا

ضمن مبادرة صحح مفاهيمك..أوقاف المنيا تنظّم زيارة ميدانية للمناطق الأثرية بتل العمارنة

ضمن مبادرة صحح مفاهيمك.. أوقاف المنيا تنظم زيارة ميدانية للمناطق الأثرية بتل العمارنة

جريمة إنسانية.. وكيل الأزهر: السودان يباد أهله بلا وخز من ضمير

الأوقاف تعلن موعد وشروط مقابلات المتقدمين للعمل بمساجد النذور من الأئمة ومقيمي الشعائر والعمال

طريقة عمل جيلي الرمان.. حلوى خفيفة ومنعشة بمذاق شتوي رائع

طريقة عمل جيلي الرمان

علاج يدمر خلايا السرطان خلال نصف ساعة.. حقيقة علمية أم قفزة تتجاوز المنطق؟

ما هو العلاج الحراري الضوئي؟

أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟

كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟

استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان.. من التجميل إلى حفظ الطعام بطرق فعّالة وآمنة

استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان

فيديو

الابن العاق في طنطا.. ينهي حياة والده أثناء نومه بسبب المال

زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

مصطفى قمر يطرح ثاني أغاني ألبومه الجديد بعنوان "أصل الأيام" ..فيديو

انفصال جديد يهز الوسط الفني.. سامر أبو طالب “سينجل” من تاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

