قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أقل سعر دولار اليوم 31-10-2025
طاقم تمريض اعتدى على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا.. وهذه عقوبتهم
بعد فترة من الابتعاد.. محمد صلاح يعود للظهور على التواصل الاجتماعي
وزير الاستثمار: ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في مصر 25% خلال العام الحالي
مجلس الأمن يهدد الدعم السريع: نرفض أي محاولة لتشكيل حكومة موازية في السودان
رحلة الوعي الرقمي.. دروس مهمة للآباء والأبناء احرصوا عليها
نائب الرئيس الأمريكي: الأسلحة النووية مهمة للأمن القومي
صورة لا تليق بالنادي.. الزمالك يشتكي مجلة الأهلي
وزير الاستثمار: التضخم في مصر تراجع لـ12% ونستهدف 7% العام المقبل
وزير الاستثمار: التغير الاقتصادي العالمي القادم في صالح مصر
هل أنت مستأجر قديم؟.. هذه الحالة تُخرجك من شقتك دون سابق إنذار
سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 31-10-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الشيخ زايد تشهد إطلاق أطول أبراج متعددة الاستخدامات في غرب القاهرة

الشيخ زايد
الشيخ زايد
أحمد عبد القوى

تشهد مدينة الشيخ زايد انطلاق مشروع عمراني مميز يضم أطول أبراج متعددة الاستخدامات في غرب القاهرة، ضمن مخطط متكامل على مساحة 205 فدان، ليشكل نقلة نوعية في مفهوم التطوير العمراني الحديث في مصر.  

يتكون المشروع من ثلاثة أبراج فاخرة تتمتع بإطلالات بانورامية مميزة على أهرامات الجيزة والمساحات الخضراء في الشيخ زايد، وتجمع بين السكن الفاخر، والضيافة العالمية، والخدمات التجارية والترفيهية ضمن مجتمع رأسي متكامل. يضم التصميم أكثر من 360 وحدة سكنية و136 شقة فندقية بإدارة عالمية، فضلًا عن فندق فاخريضم نحو 290 غرفة، ومجموعة من الوحدات التجارية والمكاتب والمطاعم الراقية التي تقدم أسلوب حياة متكامل.  

تتميز الأبراج بتصميم معماري حديث نفذته دار الهندسة، مع مرافق فريدة تشمل نوادي صحية، وحمامات سباحة داخلية وخارجية، ومراكز سبا ومطاعم فاخرة ومتاجر بوتيك، إلى جانب أنظمة ذكية لإدارة الممتلكات تضمن الراحة والخصوصية.  

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير آلاف فرص العمل ودعم قطاعات الضيافة والتجزئة وخدمات الأعمال في غرب القاهرة، ليصبح أيقونة معمارية جديدة تعكس تطور المشهد العمراني في مصر وتضع الشيخ زايد على خريطة المدن العالمية الحديثة.

الشيخ زايد ابراج مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

رحمة محسن

أول تعليق من مأذون زواج رحمة محسن بعد أزمة الفيديوهات المسربة .. خاص

رحمة محسن وشيماء سعيد

زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

عيسى ابولولو سفاح الفاشر

قوات الدعم السريع تعلن القبض على عيسى أبو لولو تمهيدا لمحاكمته في انتهاكات الفاشر

ريم سامي

إصابة ابن الفنانة ريم سامي إثر سقوطه على رأسه.. ووالدها يطلب الدعاء: دخل العناية المركزة

سعر الذهب

تحرك جديد لـ سعر الذهب مساء اليوم الخميس 30-10-2025

ترشيحاتنا

هيئة المحكمة

تأجيل محاكمة مفتش آثار متهم باختلاس 370 قطعة آثار وتهريبها خارج البلاد

صورة ارشيفية

بالأسماء .. إصابة 7 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بالأقصر

ورشة اسلحة

ضبط صاحب ورشة تصنيع أسلحة نارية غير مرخصة وأدوات تصنيع في حملة بالغربية

بالصور

طريقة عمل جيلي الرمان.. حلوى خفيفة ومنعشة بمذاق شتوي رائع

طريقة عمل جيلي الرمان
طريقة عمل جيلي الرمان
طريقة عمل جيلي الرمان

علاج يدمر خلايا السرطان خلال نصف ساعة.. حقيقة علمية أم قفزة تتجاوز المنطق؟

ما هو العلاج الحراري الضوئي؟
ما هو العلاج الحراري الضوئي؟
ما هو العلاج الحراري الضوئي؟

أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟

كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟

استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان.. من التجميل إلى حفظ الطعام بطرق فعّالة وآمنة

استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان

فيديو

واقعة طنطا

الابن العاق في طنطا.. ينهي حياة والده أثناء نومه بسبب المال

رحمة محسن وشيماء سعيد

زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح ثاني أغاني ألبومه الجديد بعنوان "أصل الأيام" ..فيديو

انفصال سامر ابوطالب

انفصال جديد يهز الوسط الفني.. سامر أبو طالب “سينجل” من تاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد