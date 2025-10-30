الشيخ زايد تشهد إطلاق أطول أبراج متعددة الاستخدامات في غرب القاهرة

تشهد مدينة الشيخ زايد انطلاق مشروع عمراني مميز يضم أطول أبراج متعددة الاستخدامات في غرب القاهرة، ضمن مخطط متكامل على مساحة 205 فدان، ليشكل نقلة نوعية في مفهوم التطوير العمراني الحديث في مصر.

يتكون المشروع من ثلاثة أبراج فاخرة تتمتع بإطلالات بانورامية مميزة على أهرامات الجيزة والمساحات الخضراء في الشيخ زايد، وتجمع بين السكن الفاخر، والضيافة العالمية، والخدمات التجارية والترفيهية ضمن مجتمع رأسي متكامل. يضم التصميم أكثر من 360 وحدة سكنية و136 شقة فندقية بإدارة عالمية، فضلًا عن فندق فاخريضم نحو 290 غرفة، ومجموعة من الوحدات التجارية والمكاتب والمطاعم الراقية التي تقدم أسلوب حياة متكامل.

تتميز الأبراج بتصميم معماري حديث نفذته دار الهندسة، مع مرافق فريدة تشمل نوادي صحية، وحمامات سباحة داخلية وخارجية، ومراكز سبا ومطاعم فاخرة ومتاجر بوتيك، إلى جانب أنظمة ذكية لإدارة الممتلكات تضمن الراحة والخصوصية.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير آلاف فرص العمل ودعم قطاعات الضيافة والتجزئة وخدمات الأعمال في غرب القاهرة، ليصبح أيقونة معمارية جديدة تعكس تطور المشهد العمراني في مصر وتضع الشيخ زايد على خريطة المدن العالمية الحديثة.