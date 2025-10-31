قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تامر عبد الحميد: جمهور الزمالك الأكثر فهما لكرة القدم في العالم
بسمة وهبة: المصريون يعيشون فرحة وطنية غير مسبوقة استعدادًا ليوم استثنائي
أعلى سعر دولار اليوم 31-10-2025
بعد تطبيق التوقيت الشتوي.. المواعيد الجديدة للقطار الكهربائي الخفيف LRT
تحقيق حكومي أمريكي: إسرائيل انتهكت حقوق الإنسان في غزة
وميض غامض في درب التبانة| علماء يقتربون من حل لغز الكون.. ومادة مظلمة تبوح بالسر
صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 .. غدا
رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر
رئيس ألمانيا: أغتنم المشاركة بافتتاح المتحف المصري الكبير لإجراء مباحثات مع الرئيس السيسي
بـ 150 ألف دولار.. ساعة أحمد الشرع تثير الجدل في منتدى الاستثمار
أقل سعر دولار اليوم 31-10-2025
محافظات

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الجمعة 31-10-2025

محمد عبد الفتاح

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري مواقيت الصلاة فى محافظة أسوان اليوم الجمعة الموافق: 31 /10 /2025، إذ يبحث عنها الكثير من المواطنين. 

 موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 4:30 صباحاً. 

 - موعد الشروق: فى تمام الساعة 5:54 صباحاً. 

 - موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:32ظهراً. 

 - موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 2:45 عصراً. 

 - موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 5:09 مساءً. 

 - موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 6:24 مساءً. 

 وتشهد المساجد على مستوى محافظة أسوان توافد عدد كبير من الأهالي فئة كبار السن لتأدية الصلاة في المساجد، حيث يحرص العديد منهم على كسب ثواب صلاة الجماعة وتأدية كل صلاة في أوقاتها بالمسجد.

وتتعدد المساجد الكبرى فى أسوان والتي تكون قبلة الأهالي لتأدية صلواتهم نظرًا لتواجدها فى موقع مميز وسط المدينة، والتى من أبرزها مسجد الحاج حسن ويقع وسط السوق، لذلك يحرص جميع المارة وأصحاب المحال بالسوق التوفد لتأدية الصلاة فيه، بالإضافة إلى زيارة الضريح المتواجد بجوار المسجد مباشرة، حيث يفضل الأهالي المرور عليه لقراءة الفاتحة والجلوس فيه لقراء القرأن وسط أجواء روحانية. 

 وضمن المساجد أيضًا، مسجد النصر ويقع على شارع كورنيش النيل، ومنصور حمادة بشارع عباس فريد، والمسجد الجامع أول مدينة أسوان ويجاوره كتلة سكنية كبيره لذلك يتوافد علي تأدية الصلاة.

