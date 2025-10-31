دماغ ألماظ.. كريم فهمي يجمع بين الأكشن والكوميديا

كشف الفنان كريم فهمي عن تحضيراته للفيلم الجديد "دماغ ألماظ"، الذي سيشهد دخوله لأول مرة في عالم الأكشن الكوميدي. يتم حالياً الإعداد لتصوير الفيلم الذي سيجمع بين الإثارة والضحك في تجربة جديدة على كريم، حيث يشارك في تأليفه وبطولته.

وكان من المقرر أن يشارك شقيقه أحمد فهمي في العمل، ولكن بسبب ظروف خاصة، اعتذر أحمد عن المشاركة في الفيلم، ليحل محله كل من كريم عفيفي وأشرف عبدالباقي. يُتوقع أن يكون الفيلم مزيجاً فريداً من الأكشن والكوميديا، مما يثير حماس جمهور كريم لمتابعة هذه التجربة المختلفة.

في الوقت الحالي، يعرض لكريم فهمي فيلم "هيبتا 2" الذي يُشارك في بطولته إلى جانب الفنانة منة شلبي. الفيلم ينتمي إلى فئة الدراما الاجتماعية الرومانسية، ويركز على قصص الحب التي يمر بها أبطاله. ومن بين الأسماء التي تشارك في العمل، نجد محمد ممدوح، كريم قاسم، وسلمى أبو ضيف، ومايان السيد، وحسن مالك، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف مثل أشرف عبدالباقي. "هيبتا 2" من تأليف محمد صادق ومحمد جلال، وإخراج هادي الباجوري.

ويبدو أن كريم فهمي مستمر في اختيار أدوار متنوعة، تجمع بين الدراما والكوميديا والأكشن، مما يعكس تطورًا ملحوظًا في مسيرته الفنية.