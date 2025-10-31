قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمال السياحة العرب: المتحف المصري الكبير قصة صنعتها أجيال متعاقبة
مائل للحرارة .. حالة الطقس اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025
شرطي إسرائيلي يشـ.عل النـ.يران في نفسه قرب منزل مسؤول كبير
تحرك جديد لسعر الذهب في الصاغة اليوم الجمعة 31-10-2025
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس يوم افتتاح المتحف المصري الكبير
خطوة بخطوة.. إجراءات الحصول على معاش لغير الموظفين
الجمارك: تطوير آليات التعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لخلق بيئة عمل أكثر تنافسية
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
دون علم مستشاريه.. ترامب يفاجئ العالم بإعلان استئناف التجارب النووية
نزوح أكثر من 30 ألف شخص من شمال كردفان
الذهب يتعرض لهزات قوية.. عيار 21 يسجل 5325 جنيها
وفاء عامر عن افتتاح المتحف المصري الكبير: فصل جديد في تاريخ الحضارة
فن وثقافة

دماغ ألماظ.. كريم فهمي يجمع بين الأكشن والكوميديا

النجم كريم فهمي
النجم كريم فهمي
أوركيد سامي

كشف الفنان كريم فهمي عن تحضيراته للفيلم الجديد "دماغ ألماظ"، الذي سيشهد دخوله لأول مرة في عالم الأكشن الكوميدي. يتم حالياً الإعداد لتصوير الفيلم الذي سيجمع بين الإثارة والضحك في تجربة جديدة على كريم، حيث يشارك في تأليفه وبطولته.

وكان من المقرر أن يشارك شقيقه أحمد فهمي في العمل، ولكن بسبب ظروف خاصة، اعتذر أحمد عن المشاركة في الفيلم، ليحل محله كل من كريم عفيفي وأشرف عبدالباقي. يُتوقع أن يكون الفيلم مزيجاً فريداً من الأكشن والكوميديا، مما يثير حماس جمهور كريم لمتابعة هذه التجربة المختلفة.

في الوقت الحالي، يعرض لكريم فهمي فيلم "هيبتا 2" الذي يُشارك في بطولته إلى جانب الفنانة منة شلبي. الفيلم ينتمي إلى فئة الدراما الاجتماعية الرومانسية، ويركز على قصص الحب التي يمر بها أبطاله. ومن بين الأسماء التي تشارك في العمل، نجد محمد ممدوح، كريم قاسم، وسلمى أبو ضيف، ومايان السيد، وحسن مالك، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف مثل أشرف عبدالباقي. "هيبتا 2" من تأليف محمد صادق ومحمد جلال، وإخراج هادي الباجوري.

ويبدو أن كريم فهمي مستمر في اختيار أدوار متنوعة، تجمع بين الدراما والكوميديا والأكشن، مما يعكس تطورًا ملحوظًا في مسيرته الفنية.

