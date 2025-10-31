هند عاكف عن المتحف المصري الكبير: عظمة على عظمة يا مصريين

نشرت الفنانة هند عاكف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم تدوينة مليئة بالفخر والاعتزاز بمصر، وذلك قبيل افتتاح المتحف المصري الكبير غداً السبت.

وكتبت هند عاكف: "صباح الحضارة صباح التاريخ صباح الريادة صباح الفخامة، عظمة على عظمة يا مصريين، عظمة على عظمة على أجدادنا الفراعنة. بحبك يا بلادي يا مصر بحبك بحبك يا مصر".

يُعتبر هذا الافتتاح المرتقب، غداً السبت، حدثاً تاريخياً مميزاً في مصر، حيث سيُعلن عن افتتاح أكبر متحف أثري في العالم. المتحف المصري الكبير سيعرض أكثر من 50 ألف قطعة أثرية من مختلف العصور الفرعونية، بما في ذلك مجموعة الملك توت عنخ آمون الشهيرة، وهو يعد نقلة نوعية في مجال السياحة الثقافية والحفاظ على التراث المصري.

ويُتوقع أن يكون الافتتاح تحت رعاية القيادة المصرية وبحضور شخصيات هامة من داخل وخارج مصر، في احتفالية تليق بحجم هذا الحدث التاريخي.