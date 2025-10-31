نائب الرئيس الأمريكي: اختبارات الترسانة النووية يضمن عملها بشكل فعال

يرى نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، أن إجراء اختبارات نووية للترسانة الأمريكية يضمن عملها بشكل فعال.

وقال فانس، للصحفيين أمس الخميس في البيت الأبيض: "نمتلك ترسانة نووية ضخمة بالطبع، والروس لديهم ترسانة نووية ضخمة، والصينيون لديهم ترسانة نووية ضخمة، وفي بعض الأوقات يجب إجراء اختبار للتأكد من أن كل شيء يعمل بشكل صحيح، وهذا مهم لأمننا القومي "، حسب وكالات.

وأضاف: "نعلم أنها تعمل بشكل صحيح، ولكن يجب أن نواصل العمل عليها مع مرور الوقت، والرئيس (دونالد ترامب) يريد فقط التأكد من أننا نفعل ذلك".

وفي وقت سابق، وجَّه الرئيس الأمريكي وزارة الحرب ببدء اختبار الأسلحة النووية، معللًا ببرامج التجارب التي تنفذها دول أخرى، موضحًا أن الاختبارات ستبدأ فورًا وذلك على أساس المساواة.