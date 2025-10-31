قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اهتمام إعلامي عالمي بافتتاح المتحف المصري الكبير كأكبر حدث تاريخي منتظر
تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور
منع الإنجاب حرام شرعا.. أزهري يهاجم تصريحات الفنان عباس أبو الحسن
القادة والزعماء يتوافدون..أحمد موسى: العالم كله عنده حدث واحد اسمه المتحف المصري الكبير
ليلة الحدث العالمي.. أحمد موسى من أمام المتحف الكبير: كلنا فخورين بمصر
روسيا والأردن تلغيان متطلبات تأشيرة السفر بينهما اعتبارا من 13 ديسمبر المقبل
طلاب إعلام الأهلية بالإسكندرية يطلقون 3 مبادرات توعوية
كيفية التأمين على العمالة غير المنتظمة 2025.. المستندات المطلوبة
أحمد جابر: المتحف المصري الكبير فخر للأمة ورسالة من الرئيس السيسي تؤكد عظمة مصر
الأقدم والأحداث.. تعرف على محتويات المتحف المصري بالتحرير والمتحف الكبير
تعرف على الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
أول تعليق من مبابي بعد تسلمه جائزة الحذاء الذهبي
حوادث

اعتديا على فتاة من ذوي الهمم وصوراها فيديو.. خلاف بين صديقين يكشف جريمة عمرها 3 سنوات

ارشيفية
ارشيفية

تسبب خلاف بين صديقين في الكشف عن جريمة عمرها 3 سنوات، حيث قام أحد الشابين بالاعتداء على فتاة من ذوي الهمم وصور الآخر الجريمة بالفيديو ليقرر فضح صديقه بعدما تشاجر معه انتقاما منه ونشر الفيديو بين أهالي القرية بمدينة منشأة القناطر بالجيزة.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، من مسن بانتشار مقطع فيديو بين أهالي بلدته بمنشأة القناطر يتضمن اعتداء شابين جنسيا على ابنته من ذوي الهمم وأنهما صورا الواقعة كاملة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

اعترف المتهمان بالاعتداء على المجني عليها، وتصويرها بهاتف أحدهما، منذ 3 سنوات، وعقب خلاف نشب بينهما، نشر أحدهما الفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

اغتصاب فتاة جريمة بالفيديو فضح صديقه

