إليسا تصل العقبة استعدادا لحفل الغد

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، مقطع فيديو عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيه داخل الطائرة أثناء توجهها إلى مدينة العقبة في الأردن استعدادا لحفلها هناك.

وتحيي إليسا حفل غنائي في العقبة، غدا السبت 1 نوفمبر، على أن تحيي حفل آخر في دبي أوبرا بالإمارات، يوم الإثنين 3 نوفمبر.

في سياق آخر، حققت النجمة اللبنانية إليسا نجاحًا كبيرًا؛ بعد طرحها ألبوم "أنا سكتين"، عبر “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة.

وحققت أغنية "أنا سكتين" التي تحمل نفس اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة، وهو ما جعلها الأغنية الأكثر تداولًا واستماعًا في الوطن العربي.

ووصف الجمهور الأغنية بأنها تعبر عن مشاعر الفتيات، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم.

ويقول مقطع من الأغنية: “تسمحلي أقدم نفسي ليك من غير زواق، من غير غموض من غير مبالغة أو ادعاء، أنا ممكن أبقى فرحة على صورة لقا، أو صدمة مش محتملة على صورة فراق”.

"دا مش انفصام شخصية دي مزايا وعيوب، فياريت تشوفني صح وأنا قدام عينيك، لو ناوي خير هدخل عشان خاطرك حروب، مش ناوي يبقى طبيعي هتمرد عليك، أنا باختصار وفي كلمتين، أنا سكتين".