بعد اقتراب تسجيله في اليونسكو .. لماذا يُعد الكشري وجبة "سوبر فوود"؟
خالد طلعت يكشف مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد..من هو؟
عمرو أديب مشيدا برجال الداخلية: اعرف ناس بقالها 10 أيام منمتش
تقرير سعودي : مدرب الخلود السابق يقترب من الزمالك
أول مانشيت الهيروغليفية .. عدد خاص لصحيفة أخبار اليوم بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
رئيس اتحاد اليد: تعلمنا من دروس الماضي في مواجهة إسبانيا.. وحلمنا العودة بكأس العالم
تعرف على صاحب فكرة نقل تمثال رمسيس الثاني إلى المتحف المصري الكبير
ذكاء التكنولوجيا وعبقرية التاريخ| المتحف المصري الكبير يدخل عصر الذكاء الصناعي.. إدارة وتشغيل بـ "إنترنت الأشياء"
أزمة لـ محمد صلاح داخل ليفربول بسبب الوجوه الجديدة.. ما القصة؟
حواس: كرسي العرش الأهم في آثار توت عنخ آمون ولم تسافر للخارج أبدا
عمرو أديب يكشف مفاجآت افتتاح المتحف المصري الكبير
وزير الدفاع الياباني: جميع الخيارات مطروحة لتعزيز القدرات الدفاعية بما في ذلك الغواصات النووية
وكيل جهاز المخابرات السابق يكشف تفاصيل تنفيذ صفقة شاليط

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن الطريق نحو تنفيذ صفقة شاليط تم تمهيده بالكامل، مع وضع آليات واضحة وصياغتها عبر مئات الاجتماعات واللقاءات التي عقدت مع حركة حماس والجانب الإسرائيلي، حتى تم التوصل إلى اتفاق كامل ينظم الإفراج عن الأسرى.

وأضاف الدويري خلال استضافته ببرنامج "الجلسة سرية" مع الإعلامي سمير عمر على قناة القاهرة الإخبارية:

الإجراءات التفصيلية للصفقة

وأوضح الدويري أن الاتفاق شمل سلسلة من الإجراءات الدقيقة:

15 أكتوبر: تنشر إسرائيل أسماء الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في الصحف الإسرائيلية، وهو إجراء قانوني ملزم لضمان عدم اعتراض أي جهة على الإفراج عن أحد الأسرى أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.

16 و17 أكتوبر: يتم نقل الأسرى المفرج عنهم إلى أربعة سجون، ويقوم الصليب الأحمر، واللجنة المصرية، وممثلون عن الأسرى بمطابقة الأسماء على الكشوفات وإبلاغ كل أسير بموعد الإفراج عنه.

18 أكتوبر: تنقل إسرائيل الأسرى من السجون الأربعة إلى المناطق الحدودية المحددة للخروج، حيث يتواجد أتوبيسات الأسرى الغزيين في كرم أبو سالم، وأسرى الضفة الغربية في بيتونيا بجوار رام الله، مع وجود ضابط مصري من المخابرات العامة وواحد من الصليب الأحمر على كل أتوبيس لضمان سلامة النقل والإفراج.

دور المخابرات المصرية

أكد الدويري أن المخابرات العامة المصرية لعبت دورًا محوريًا في تنسيق الصفقة، وضمان الالتزام بالجدول الزمني والإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أن التخطيط الدقيق واللقاءات المتكررة مع جميع الأطراف ساهمت في نجاح الصفقة دون أي عراقيل.

اللواء محمد إبراهيم الدويري وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية حركة حماس

