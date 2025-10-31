قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"الرئاسي اليمني": افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي فارق يجسد ريادة مصر الحضارية
وكيل المخابرات العامة السابق: مصر أمام تحديات كبيرة لحماية القضية الفلسطينية
سيدة شهيرة تمنع مكالمة تليفونية مهمة بين إلهام شاهين وزاهي حواس
التأثير النفسي لزيارة المتحف المصري الكبير .. يعالج التوتر ويحسن من حالتك النفسية
سر تأخر إعلان الزمالك رحيل فيريرا عن تدريب الفريق
أبو مازن: أعرب عن تقديري لجهود الرئيس السيسي لدعم الشعب الفلسطيني
زاهي حواس: كل اللي بيتقال عن اسم فرعون غير صحيح
الصليب الأحمر يعلن نقل رفات 3 رهائن إلى إسرائيل
يحيى الفخراني يتألق في عرض الملك لير على المسرح القومي
سلفي يُحرّم تريند صور الفراعنة.. وعالم أزهري: جائز وفتواه لا أصل لها في الشرع
صور فضائية حديثة تكشف نشاط نووي جديد في إيران.. ماذا يحدث؟
باحث برازيلي: المتحف المصري الكبير ولادة جديدة لمصر القديمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

صور فضائية حديثة تكشف نشاط نووي جديد في إيران.. ماذا يحدث؟

إيران
إيران
أحمد أيمن

كشفت صور فضائية حديثة عن نشاط نووي جديد في إيران، وهو ما أثار قلق المجتمع الدولي وخصوصاً في الشرق الأوسط، خاصة بعد توتر العلاقات الإيرانية الأمريكية مؤخرا. 

تشير التقارير إلى أن إيران تعمل على بناء منشآت نووية في عمق الجبال، مما يعكس تحولًا كبيرًا في طبيعة برنامجها النووي من "برنامج مراقب" إلى "برنامج محصن".

نشاط نووي جديد في إيران

يعتقد الخبراء أن هذا التطور يعكس استراتيجية جديدة لإيران تهدف إلى إنشاء بيئة يصعب فيها تعطيل منشآتها النووية أو إخضاعها للرقابة الدولية. بينما تعمل طهران على نقل أنشطتها الحساسة إلى مواقع أكثر تحصينًا، تزيد هذه الخطوة من تعقيد التوترات الإقليمية.

تتزايد المخاوف من احتمال دخول المنطقة في سباق تسلح نووي جديد. التقرير الأخير يبرز الشكوك حول إمكانية قيام إسرائيل أو الولايات المتحدة بتنفيذ ضربات عسكرية دقيقة ضد هذه المنشآت، نظرًا لعمقها ووقوعها في جبال صخرية.

دول الخليج العربي تتابع هذه التطورات بحذر، إذ يتزامن هذا النشاط الإيراني مع دعوات أوروبية لاستئناف المفاوضات النووية وفق شروط محدثة تضمن التزام إيران بالاتفاق الدولي الذي وُقِّع عام 2015.

وتعد منشأة جبل المنجم واحدة من أخطر التحديات في هذا السياق، فهي قد تؤدي إلى تقويض فرص العودة للاتفاق النووي وتفتح المجال أمام سباق ردع جديد في المنطقة. 

بحسب المراقبين والخبراء، تتطلب هذه الأوضاع من المجتمع الدولي اتخاذ مواقف واضحة وفعّالة للتعامل مع التحديات المتزايدة من برنامج إيران النووي.

لقد أجمعت التقارير على أن عمليات الحفر والبناء داخل الجبل تشير إلى أن إيران تواصل استراتيجيتها لتطوير قدراتها النووية، مما يستدعي يقظة أكبر من الدول المعنية بالأمن الإقليمي والعالمي.

الضربة الأمريكية لإيران

في 22 يونيو 2025، نفذت الولايات المتحدة الأمريكية، ضربة عسكرية خاطفة ودقيقة ضد منشآت نووية ومواقع استراتيجية داخل إيران، في واحدة من أخطر مراحل التصعيد بين واشنطن وطهران منذ سنوات.

الضربة الأمريكية استهدفت منشأة نطنز النووية، المعروفة بدورها في تخصيب اليورانيوم، حيث استُهدف قسم مرتبط بتطوير أجهزة الطرد المركزي.

كما تم استهداف منشأة تحت الأرض قرب أصفهان يُشتبه بأنها تستخدم في أنشطة نووية سرية غير معلنة، فضلا عن منشأة فوردو النووية تحت الأرض.

الضربات لم تستهدف المفاعلات النشطة بشكل مباشر، لكنها أصابت البنية التحتية الداعمة، بهدف شلّ قدرة إيران على تطوير برنامجها النووي بشكل متسارع، وكذا شلّ البرنامج النووي الإيراني.

إيران نشاط نووي جديد الضربة الأمريكية لإيران أمريكا التجارب النووية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

الملك تشارلز الثالث وشقيقه الأمير أندرو

فضيحة إبستين.. الملك تشارلز يجرد شقيقه من جميع ألقابه الملكية

المتحف المصري الكبير

من يحق لهم دخول المتاحف مجانا؟.. خبير يجيب

رحمة محسن

أحدث ظهور لـ رحمة محسن بأحد أماكن السهر بعد أزمتها الأخيرة

وفاة القمص إيليا نعيم

وفاة القمص إيليا نعيم وزوجته في حادث أليم.. وإصابة ابنتيهما في حالة خطرة

المتهم

دهس 4 أشخاص بسيارة والده.. القبض على طالب بالمنيا

آدم كايد

آدم كايد يغيب عن الزمالك في السوبر المصري أمام بيراميدز بسبب الإصابة

هادي الباجوري و زوجته

فارق عمر صادم بين هادي الباجوري وعروسته هايدي خالد يثير الجدل

ترشيحاتنا

مشرحة

ليلة حزينة في قنا..سقف المنزل حول أحلام 3 شقيقات صغار لكابوس مزعج أثناء نومهن

مراسم تجليس مطران سانت كاترين

أجراس وزفة وترانيم وزينة.. مراسم تجليس الأنبا "سيميون" مطرانا لدير سانت كاترين ورئيسا لأساقفة سيناء فئران والطور للروم الأرثوذكس

بيان التصنيفات

لأول مرة..جامعة قنا تُحقِّق المركز 16 محليا بتصنيف"ليدن" الهولندي البحثي

بالصور

التأثير النفسي لزيارة المتحف المصري الكبير .. يعالج التوتر ويحسن من حالتك النفسية

تأثير المتحف المصري الجديد والأماكن التاريخية على النفس البشرية
تأثير المتحف المصري الجديد والأماكن التاريخية على النفس البشرية
تأثير المتحف المصري الجديد والأماكن التاريخية على النفس البشرية

طريقة عمل الجلاش الحلو.. مقرمش من الخارج وطري من الداخل

طريقة عمل الجلاش الحلو
طريقة عمل الجلاش الحلو
طريقة عمل الجلاش الحلو

سر نجاح عجينة البيتزا في الشتاء .. حيل مدهشة للحصول على طراوة المطاعم في المنزل

نصائح أساسية لعمل عجينة بيتزا طرية وناجحة
نصائح أساسية لعمل عجينة بيتزا طرية وناجحة
نصائح أساسية لعمل عجينة بيتزا طرية وناجحة

بعد اقتراب تسجيله في اليونسكو .. لماذا يُعد الكشري وجبة "سوبر فوود"؟

فوائد الكشري المصري
فوائد الكشري المصري
فوائد الكشري المصري

فيديو

أزمه شيماء سعيد

بيهددني بالفيديوهات زيها.. طليقة إسماعيل الليثي تربط مصيرها بأزمة رحمة محسن

أزمه رحمه محسن

خفايا زواج الـ4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد