أيمن منصور: افتتاح المتحف الكبير شرف لكل المصريين



أكد أيمن منصور، نجم الزمالك السابق، أن مصر دائما عظيمة وافتتاح المتحف المصري الكبير شرف لكل المصريين.

وقال منصور في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك على موعد مع بطولة قوية وهي السوبر المصري ويجب أن نستعد لها بكل قوة ولكنني أشعر بقلق بعد أداء الفريق أمس أمام البنك الأهلي".

وأضاف: "هناك خلل في التشكيل والتغييرات وهذا أمر يخص الجهاز الفني وكان يجب عليه تصحيح الأخطاء خلال فترة التوقف الدولي، وفيريرا غير موفق في العديد من قراراته الفنية".

وأوضح: "الزمالك مع فيريرا لا يستطيع بناء الهجمات بشكل صحيح وشعرت بخوف من اللاعبين أمام البنك الأهلي".