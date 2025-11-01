قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

عاطف عجلان: طفرة متوقعة بقطاع الفنادق و المطاعم بالقاهرة و الجيزة مع افتتاح المتحف الكبير

المتحف
المتحف
ولاء عبد الكريم

قال عاطف بكر عجلان عضو غرفة شركات السياحة باتحاد الغرف التجارية ان انظار العالم كله تتجه حاليا إلى مصر وتترقب الافتتاح العظيم للمتحف المصري الكبير اليوم السبت بمشاركة الرئيس عيد الفتاح السيسي وأكثر من ٤٠ شخصية من زعماء ورؤساء دول العالم مما يعكس أهمية هذا الحدث التاريخي لأمير متحف في العالم يحتوي على آثار إحضارك واحدة .

وأشار عاطف بكر عجلان إلى أنّ المتحف المصري الكبير يضم المجموعة الكاملة لاثار الملك توت عنخ أمون تعرض لأول مرة في مكان واحد .

وأضاف أن تسليط الضوء على الافتتاح و تواجد وسائل الإعلام العالمية لتغطية هذا الحدث يمثل دعاية لا تقدر بمئات الملايين من الدولارات للسياحة المصرية بشكل عام ويعطي صورة حقيقية للعالم كله عن ما تعيشه مصر من حالة من الامن و الامان والاستقرار بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع المصريين الذين يقفون خلف قيادتهم السياسية و هذا سينعكس بالإيجاب خلال الفترة المقبلة على مضاعفة اعداد السياح المتوقع زيارتهم مصر و ستعود بقوة ايضا السياحة الثقافية و الأثرية لمصر خاصة ونحن مقبلون على موسم الشتاء الذي تنشط فيه السياحة الثقافية في محافظتي أسوان و الأقصر و القاهرة والجيزة .

ونوه عاطف بكر عجلان إلى أهمية إعداد حملة تسويقية رقمية للمتحف المصري الكبير عقب الافتتاح الرسمي مستخدمين فيها مواد مصورة ومشاهد من الافتتاح المرتقب و كذلك وضع رؤية مكتملة للترويج للمتحف داخل البورصات السياحية العالمية التي تشارك فيها مصر مثل بورصات لندن وبرلين و الڤيتور وغيرها.

وذكر عجلان أنه بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير أن أغلب فنادق غرب القاهرة تتجه لتكون كاملة العدد و هناك طلبا كبير على زيارة القاهرة و الجيزة من قبل منظمي الرحلات الدوليين خلال شهر نوفمبر .

وأوضح ان الدولة المصرية وضعت رؤية شاملة سيكون لها عظيم الأثر في دعم وتنشيط قطاع السياحة خاصة الثقافية و الأثرية في القاهرة و الجيزة ومنها تطوير منطقة الاهرامات وتشغيل مطار سفنكس وتطوير منطقة وسط البلد و تحويلها إلى مزار سياحي مفتوح و غيرها لتكون مصر قبلة السياحة الثقافية والتاريخية .

و اضاف ان قطاع المطاعم السياحية و الكافيهات سيشهد نموا ملحوظا خلال الفترة المقبلة نتيجة لافتتاح المتحف المصري الكبير و تطوير القاهرة التاريخية .

و دعا إلى العمل بشكل مستمر على تحسين تجربة السائح داخل المزارات السياحية بمصر و تطوير الكوادر البشرية و تدريبها على شكل وطبيعة التعامل مع السائح .

قطاع الفنادق الجيزة المتحف المصري الكبير المتحف المصري المتحف افتتاح المتحف شركات السياحة

