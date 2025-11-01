خبير آثار: المتحف يعكس الحضارة المصرية العريقة العائدة إلى 7 آلاف سنة

كشف الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات، أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا استثنائيًا يحظى باهتمام جميع دول العالم في سابقة تاريخية غير معهودة.

عمر الحضارة المصرية يتجاوز 7 آلاف سنة

وأوضح عامر خلال لقائه مع الإعلامية حياة قطوف والإعلامي محمد الجوهري ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن المتحف يعكس عظمة الحضارة المصرية الكبيرة، مشيرًا إلى وجود فأس حجرية أثرية نادرة يتجاوز عمرها 700 ألف عام، وهو أمر غير معروف للكثيرين.

قطع أثرية نادرة من عصور ما قبل التاريخ

وأكد الخبير الأثري أن المتحف يضم قطعًا أثرية نادرة من عصر ما قبل التاريخ، مما يجعله مشروعًا حقيقيًا في القرن الحادي والعشرين، دون إغفال الدور التاريخي للمتحف المصري بالتحرير الذي كان ثورة في علم المصريات عند إنشائه.