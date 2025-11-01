فيفي عبده عن افتتاح المتحف المصري الكبير: فخورة إنى مصرية| خاص

أعربت الفنانة فيفي عبده عن فخرها الكبير واعتزازها ببلدها مصر بافتتاح المتحف المصري الكبير المرتقب مساء اليوم، السبت، والذى يعتبر واحدا من أهم الاحتفالات التى تشهدها مصر.

وقالت فيفي عبده، فى تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، إن افتتاح المتحف المصري الكبير هو بمثابة فخر كبير لمصر وشعبها الجميل المحترم ولكل مواطن مصري، وهو حدث قوي ومنتظر وليس كأي احتفال.

وأضافت: “ربنا يحمي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ويحمي شعب مصر وأنا فخورة إنى مصرية مصر أم الدنيا وتحيا مصر”.

افتتاح المتحف المصري الكبير

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، حيث إنه من المقرر أن يُشارك في حفل الافتتاح 79 وفداً رسمياً، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات؛ بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

وتستعد مصر لحدث تاريخي يترقبه العالم بأسره، مع افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم، السبت.

ومن المتوقع أن يشهد المتحف تدفق ملايين الزوار من داخل وخارج مصر، ليصبح نقطة جذب سياحية وثقافية عالمية، تعكس عظمة الحضارة المصرية العريقة وأهميتها على مدار التاريخ.