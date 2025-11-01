قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: نزلت صورة ليا بالزي الفرعوني احتفالا بالمتحف.. ومليون واحد شافها
قبل افتتاح المتحف المصري الكبير .. سعر الذهب مساء اليوم السبت 1-11-2025
بث مباشر في المحافظات .. خريطة توزيع شاشات عرض افتتاح المتحف المصري الكبير
محافظ الجيزة: المتحف المصري الكبير رسالة تؤكد أن مصر كانت وستظل منارةً للعلم والثقافة والفن
حصريا ولأول مرة.. أحمد موسى يعرض فيديو لمركب خوفو من الداخل
وزيرة الثقافة الأردنية: مصر تمثل للمملكة نموذجا حضاريا في بناء المستقبل الثقافي
انت مش بيتر كراوتش .. شيكابالا يوجّه رسالة صادمة لـ حسين الشحات لهذا السبب
تويوتا ولكزس تؤكدان استخدام هذا المحرك في سياراتهما الرياضية القادمة
شاهد.. فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير بشوارع وميادين المحلة الكبرى
الاحتلال الإسرائيلي يعزل قرية بريف القنيطرة بسوريا.. صور
قبل الافتتاح.. تعرف على الطرق والتحويلات المرورية حول المتحف المصري الكبير
بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير
فن وثقافة

أحلام تتغزل في مصر بإطلالة فرعونية تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير

أحلام
أحلام
يارا أمين

تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير، عبرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي عن حبها العميق لمصر وخطفت الأنظار عبر حسابها الشخصي بموقع إكس “تويتر سابقًا” بعدما نشرت مجموعة صور لها بالزي الفرعوني، صُممت باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وعلقت أحلام على الصور قائلة: “أنا بحب مصر.. أنا بيها مغرمة.. أنا بيها مغرمة”.

ينقل التليفزيون المصري اليوم، السبت، على الهواء فعاليات افتتاح المتحف الكبير عبر تخصيص يوم مفتوح على جميع قنواته.

وقررت الهيئة الوطنية للإعلام بث تغطية الاحتفال باللغتين الإنجليزية والفرنسية علي قناة “نايل تي في انترناشونال”، والتي تنضم إليها القنوات: الثانية، والنيل سينما، والنيل دراما.

وتبث شبكة الإذاعات الموجهة تغطياتها بـ 23 لغة، وهي اللغات التي تبث بها الإذاعة المصرية برامجها الموجهة.

افتتاح المتحف المصري الكبير 

وأعلنت وزارة السياحة والآثار أن الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير سيكون يوم السبت 1 نوفمبر 2025، ضمن احتفالية كبرى تمتد على مدار 3 أيام بحضور رؤساء دول وشخصيات دولية بارزة.

وسيبدأ استقبال الجمهور رسميًا يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، لتفتح مصر أبواب أحد أهم معالمها الثقافية أمام العالم.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، بمشاركة 79 وفداً رسمياً، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات؛ بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي إنه من المقرر أن يُشارك في هذا الحدث التاريخي؛ ملوك وملكات وأولياء عهد وأمراء وأعضاء من الأسر الحاكمة من: بلجيكا، وإسبانيا، والدنمارك، والأردن، والبحرين، وسلطنة عمان، والإمارات، والسعودية، ولوكسمبورج، وموناكو، واليابان وتايلاند. 

ويشارك رؤساء كل من: جيبوتي، والصومال، وفلسطين، والبرتغال، وأرمينيا، وألمانيا، وكرواتيا، وقبرص، وألبانيا، وبلغاريا، وكولومبيا، وغينيا الاستوائية، والكونجو الديمقراطية، وغانا، وإريتريا، وفرسان مالطا، وكذا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس القيادة اليمني.

افتتاح المتحف المصري الكبير أحلام الشامسي إكس الزي الفرعوني الذكاء الاصطناعي مصر المتحف الكبير

