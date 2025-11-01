محمد الأتربي: البنك الأهلي المصري يفخر بشراكته الاستراتيجية في المتحف الكبير

قدم محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري رسالة من البنك ، إن الاستثمار في مستقبل مصر الواعد مسؤولية وطنية تتطلب تضافر الجهود بين جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، مؤكداً أن البنك الأهلي المصري يفخر بكونه شريكًا موثوقًا في تنفيذ هذه الرؤية الطموحة التي تستهدف بناء اقتصاد قوي ومستدام.

وأضاف الأتربي أن البنك يواصل دعم المبادرات والمشروعات القومية التي تعكس إيمان البنك بدوره الوطني في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر على الساحة الإقليمية والدولية.

وجاء ذلك خلال حفل افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم 1 نوفمبر 2025، والذي يُعد أحد أبرز المشاريع الحضارية في العصر الحديث، حيث يسلّط الضوء على عظمة التاريخ المصري وإسهاماته في بناء الهوية الإنسانية عبر العصور.

ويُعد البنك الأهلي المصري الشريك الاستراتيجي للمتحف المصري الكبير، في إطار حرصه على دعم الثقافة والفنون والتراث المصري باعتبارها جزءًا أصيلاً من الهوية الوطنية، ورسالة مصر إلى العالم التي تجسّد قوتها الناعمة وريادتها الحضارية.