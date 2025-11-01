قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

خلية نحل بمطار سفنكس.. وزير الطيران يتابع استقبال ضيوف مصر القادمين لاحتفال المتحف الكبير

نورهان خفاجي

قام الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، اليوم، بجولة تفقدية داخل مطار سفنكس الدولي لمتابعة سير العمل ميدانيًا والإطمئنان على إنسيابية حركه التشغيل ووصول ضيوف مصر المشاركين في الحدث العالمي لافتتاح المتحف المصري الكبير.

وتابع الحفني من مركز العمليات الجديد بمطار سفنكس الدولى حركة التشغيل أيضا بمطار القاهرة الدولي، كما عقد لقاءات مع العاملين في مختلف مواقع العمل بالمطار، مشيدًا بجهودهم ومؤكدًا أنهم الواجهة المشرفة لمصر أمام العالم.

وشدد وزير الطيران المدني على أهمية الظهور بأعلى درجات الكفاءة والاحترافية خلال هذا اليوم التاريخي الذي يشهد حضور عدد كبير من الشخصيات الدولية البارزة، موجّهًا بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتقديم الدعم الكامل للعاملين لضمان انسيابية حركة السفر والوصول وسرعة إنهاء الإجراءات بما يعكس الصورة الحضارية المشرّفة لمصر أمام ضيوفها.

شـهد مطـارا سفنكس والقاهرة الدوليان على مدار اليومين؛ و منذ صباح أمس وحتي الأن حركة تشغيل مكثفة باستقبال الرحلات الجوية القادمة من العواصم العربية والأجنبية، حيث استقبل مطار سفنكس الدولي 16 رحلة دولية تقل وفودًا رسمية من الإمارات، بلغاريا، البرتغال، إسبانيا، هولندا، بلجيكا، لوكسمبورج، قبرص، الأردن، إمارة موناكو، الصومال، فيما بلغ إجمالي حركة التشغيل للرحلات التجارية بالمطار خلال يومين 23 رحلة جوية وصل على متنها 6811 راكبًا، نظرًا لموقعه المتميز بالقرب من المتحف المصري الكبير، وسط استعدادات مكثفة لضمان انسيابية التشغيل وتقديم أعلى مستويات الخدمة وسرعة إنهاء الإجراءات بنسبة انتظاميه بلغت (٩٩٪؜).

كما شهد مـطار القـاهرة الدولي اليوم تشغيلًا مكثفًا بواقع 701 رحلة بين وصول وسفر، تقل نحو 99,048 راكبًا، من بينها 34 رحلة رسمية للوفود المشاركة من جمهورية ألبانيا، مملكة تايلاند، لبنان، إيطاليا، أرمينيا، ليبيا، الكويت، إريتريا، كولومبيا، غانا، فلسطين، الكونغو الديمقراطية، المملكة العربية السعودية، اليمن، اليونان، اليابان، الدنمارك، ألمانيا، والبحرين، المغرب ، كازاخستان، قطر ، نيروبي، كرواتيا، أذربيجان وسط تنسيق كامل بين الجهات المعنية لتيسير الحركة داخل الصالات وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين بنسبة انتظامية عالية دون أى تأخيرات ملحوظة .

ويواصل المطاران تشغيلهما المعتاد للرحلات الداخلية والدولية بانتظام، مع رفع درجة الاستعداد القصوى وتطبيق خطة تشغيلية متكاملة تضمن انتظام الرحلات وتقديم خدمات متميزة للمسافرين.

وأكد الدكتور سامح الحفني أن اليوم يُمثل لحظة فخر واعتزاز للدولة المصرية، مشددًا على أن افتتاح المتحف المصري الكبير يشكل نقطة انطلاق جديدة في مسار السياحة الثقافية، ويبرز قدرة مصر على الجمع بين عبق التاريخ وتطور الحاضر في صورة حضارية مبهرة، مشيرًا إلى أن الحدث يعكس إمكانات الدولة في إدارة الفعاليات الكبرى بكفاءة تنظيمية ومهنية عالية

وأضاف وزير الطيران المدنى أن هذا الحدث ثمرة لتكامل مؤسسات الدولة بدعم القيادة السياسية، ويعكس اهتمام الدولة بإبراز الصورة المشرّفة لمصر وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.

وأوضح الحفني أن وزارة الطيران المدني نفذت خطة تشغيلية متكاملة لاستقبال الوفود وضيوف مصر، وأن غرفة العمليات المركزية تتابع بصفة مستمرة حركة الرحلات والخدمات داخل مطاري سفنكس والقاهرة.

وأشار إلى أن مطار سفنكس من المطارات الحديثة التي أُنشئت وفق أحدث المعايير الدولية، بينما يشهد مطار القاهرة انتظامًا في الرحلات القادمة من مختلف دول العالم وسط تنسيق تام بين الجهات العاملة لتوفير خدمات متميزة للمسافرين.

واختتم الوزير قائلًا: أن المستوى المتميز في تنظيم الحدث يعكس تكاتف جهود الدولة، مؤكدًا أن افتتاح المتحف رسالة جديدة من مصر إلى العالم تؤكد ريادتها الحضارية وقدرتها على الإنجاز والتنظيم بكفاءة.

