اتحاد جدة يتعادل مع الخليج 4-4 في مباراة مثيرة بالدوري السعودي

انتهت مباراة اتحاد جدة والخليج، بالتعادل الإيجابي 4-4 بين الفريقين، في إطار الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي.

وجاءت رباعية الخليج عن طريق جوشوا كينج وكوستاس فورتونيس بهدفين لكل منهما في الدقائق 14، 18، 37، 47.

فيما جاءت رباعية اتحاد جدة عن طريق موسى ديابي (هدفين) وفيصل الغامدي وماريو ميتاي في الدقائق 51، 86، 96، 98.

وشهدت الدقيقة 32، حصول فابينيو تافاريس، لاعب اتحاد جدة على بطاقة حمراء.

اتحاد جدة ضد الخليج

وبهذه النتيجة، يحتل فريق الخليج المركز السابع برصيد 11 نقطة، فيما يأتي فريق اتحاد جدة في المركز الثامن بنفس الرصيد.