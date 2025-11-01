إصابة صغيرين بلدغات العقارب في الوادي الجديد

تعرض صغيرين للدغات عقارب، اليوم السبت، بمركزين في محافظة الوادي الجديد وتم نقلهما للمستشفيات لتلقي العلاج.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول صغيرين مصابين بلدغات عقارب سامة لمستشفى الخارجة التخصصي والفرافرة المركزي.

تبين تعرض زياد محمود أحمد، 14 عامًا ومقيم بحي السبط البحري بمدينة الخارجة للدغة عقرب، ورحمة أحمد السيد، عام و3 أشهر، ومقيمة بقرية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة.

جرى نقل الصغيرين لمستشفى الخارجة التخصصي، والفرافرة المركزي، لتلقي العلاج وحقنهم بالمصل المضاد لسم العقارب ووضعهما تحت الملاحظة الطبية.

يذكر أن العقارب السامة، تنشط في مناطق كثيرة في الوادي الجديد بسبب ارتفاع درجات الحرارة.