تجمعات شعبية لمتابعة بث افتتاح المتحف المصري الكبير بكفر الشيخ | صور

شهدت ميادين كفر الشيخ تجمعات شعبية كبيرة لمتابعة البث المباشر لافتتاح المتحف المصري الكبير.

وأعرب اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، عن سعادته بمشاركة أبناء المحافظة هذا الحدث الاستثنائي الذي يعكس وحدة المصريين خلف قيادتهم السياسية.

وقال المحافظ، إن افتتاح المتحف المصري الكبير بعد حدثًا عالميًا يليق بمكانة مصر وريادتها الحضارية عبر التاريخ، ويُجسد الرؤية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي في بناء جمهورية جديدة تُعانق الماضي المجيد وتفتح آفاق المستقبل بثقة واقتدار.

وأضاف، أن هذا الصرح العظيم لا يمثل فقط متحفًا للآثار، بل رسالة خالدة تؤكد أن مصر كانت وستظل مركز الحضارة وملتقى الإنسانية، وإنجازًا يضاف إلى سجل الإنجازات الوطنية التي يشهدها العالم في ظل القيادة الرشيدة للرئيس «السيسي».

وبهذه المناسبة، يتقدم أبناء محافظة كفر الشيخ بخالص التهاني والتقدير للرئيس، مؤكدين اعتزازهم بما يتحقق من نهضة شاملة في شتى المجالات، وبأنهم على العهد باقون في دعم مسيرة التنمية والبناء.