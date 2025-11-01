فخر وعزة.. كلمة مؤثرة من أنوشكا عن افتتاح المتحف المصري الكبير

أعربت الفنانة أنوشكا عن فخرها واعتزازها بافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدة أن هذا الحدث يعد إنجازًا عالميًا وعظيمًا يليق بمكانة مصر وتاريخها العريق.

وقالت أنوشكا في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "افتتاح المتحف المصري الكبير فخر لكل مصري، فاليوم يرفع العالم علم مصر احتفاءً بهذا الصرح الحضاري الهائل الذي يجسد عظمة أجدادنا الفراعنة".

ووجهت الفنانة تحية تقدير إلى شعب مصر وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل القائمين على هذا الحدث التاريخي، مشيرة إلى أن المتحف سيكون أيقونة ثقافية وسياحية تجذب أنظار العالم إلى مصر من جديد.

يذكر أن افتتاح المتحف المصري الكبير، يمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، بمشاركة 79 وفداً رسمياً، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات؛ بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة، وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

ويعد هذا التمثيل والحضور غير المسبوق لافتتاح أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة؛ يعكس الاهتمام الدولي برؤية الدولة المصرية في الجمع بين عراقة الماضي وإبداع الحاضر وازدهار المستقبل؛ وليؤكد المكانة الفريدة لمصر كجسر حضاري بين جميع شعوب العالم المحبة للثقافة وللسلام.

https://youtube.com/shorts/Ah8YA8mTxeo?si=1jXxWNLXkVW56jnN