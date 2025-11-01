حسام وإبراهيم حسن: سعداء بمواصلة الإنجازات في عهد الرئيس السيسي بافتتاح المتحف الكبير

عبر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن سعادته بمواصلة الإنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور لفيف من دول العالم ،وعودة مصر مجددا للريادة السياحية.

كما أكد إبراهيم حسن مدير المنتخب أنه يوجّه الشكر للرئيس السيسي و القيادة على حرصهم لعودة مصر للريادة في مختلف المجالات و علي راسها مجال السياحة لما تمتلكه مصر من تاريخ كبير و عريق.

كما عبر التوأم حسن عن فرحة المصريين بهذا الإنجاز الكبير بافتتاح المتحف المصري لينضم لسلسة الإنجازات التي تتحقق في مصر خلال السنوات الأخيرة.