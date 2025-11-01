تواصل اختبارات المرحلة الثانية بمشروع تنمية المواهب الكروية

أقيمت اليوم السبت اختبارات اليوم الثالث بالمرحلة الثانية لمشروع تنمية المواهب "Talent Development Schemes" بالتعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم.

واستضافت محافظة المنيا اختبارات اليوم الثالث للمرحلة الثانية، والتي ضمت أيضا محافظة الفيوم.

وتواجد باختبارات محافظة المنيا أحمد الجوهري مدير المشروع وعاطف عطية المنسق العام، إلى جانب هاري فارلي، لابان سكوت وروي بيترز مكتشفي المواهب بالاتحاد الدولي "FIFA".

ويهدف مشروع "TDS" إلى اكتشاف الموهوبين بالمرحلة السنية "مواليد 2011" ورعايتهم فنيًا، صحيًا وبدنيًا برعاية الاتحاد المصري لكرة القدم، بإشراف علاء نبيل المدير الفني للاتحاد