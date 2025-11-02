قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر وسلوفاكيا توقّعان اتفاق اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي
اليماحي: وعد بلفور تسبب في مأساة لا يزال الفلسطينيون يدفعون ثمنها
بعد انحراف السيارة.. مصرع شاب وفتاة في حادث على كورنيش المقطم
وزير الدفاع الإسرائيلي: حزب الله يلعب بالنار والرئيس اللبناني يماطل
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
عقب تراجعه .. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك
صلاح بعد هدفه الـ250: فخور بما أحققه مع ناد عظيم.. وليفربول سيعود بقوة
نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف مشاعر والده أثناء افتتاح المتحف المصري الكبير
أحمد حلمي: افتتاح المتحف المصري الكبير حاجة تفرح القلب بجد
من فؤاد سركيس إلى مفتاح الحياة.. تفاصيل إطلالة سلمى أبو ضيف في افتتاح المتحف المصري
حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الأمطار.. اعرف العقوبات وفقًا للقانون
التخطيط القومي: جلسة حول تعزيز القوة الناعمة المصرية في ضوء المؤشرات الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ليلة فرعونية.. السياح يرتدون الزي الفرعوني فى شرم الشيخ

السياح بالزي الفرعوني
السياح بالزي الفرعوني
ايمن محمد

عاش السياح من مختلف الجنسيات،  ليلة فرعونية رائعة ليلة  أمس بمشاركة واسعة من الفنادق والمنشآت السياحية والجهات التنفيذية، في بث فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحضور قادة وملوك وزعماء العالم ورؤساء عدد من المنظمات الدولية. 

وارتدى السياح من مختلف الجنسيات  الزي الفرعوني احتفالا بافتتاح المتحف المصري الكبير.  

جاء ذلك فى ظل توجيهات اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتوفير شاشات عرض عملاقة في الميادين والمناطق السياحية بجميع المدن، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والسائحين لمتابعة هذا الحدث العالمي الفريد.

وأكد المحافظ أن مشاركة المؤسسات السياحية والفنادق الكبرى تأتي دعمًا للمبادرة الوطنية ورؤية الدولة التي تهدف إلى تعميم المشاركة الشعبية في الفعاليات القومية، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تجسد روح التعاون بين القطاعين العام والخاص لخدمة صورة مصر الحضارية أمام العالم.

وأوضح المحافظ أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة متكاملة أعدتها المحافظة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لضمان المشاركة الواسعة في هذا الحدث الثقافي الأضخم في القرن الحادي والعشرين، مشيدًا بروح التعاون التي أظهرتها جميع الفنادق والمنشآت السياحية بالمحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أن الأمر لم يقتصر على المدن السياحية فقط، بل شمل جميع مدن المحافظة ،والتي شهدت إقبالًا كثيفًا من المواطنين والسائحين من مختلف الجنسيات الذين احتشدوا أمام الشاشات العملاقة في الميادين والساحات لمتابعة لحظات افتتاح المتحف المصري الكبير، وسط مشاعر الفخر والسعادة، وأجواء احتفالية تزينت فيها الميادين بالأعلام والأنوار، حيث حرصت الوحدات المحلية والمواطنون في كل مدينة على المشاركة في متابعة فعاليات الافتتاح في أجواء وطنية مفعمة بالفخر والانتماء.

وأشار اللواء خالد مبارك، إلى أن هذا التفاعل الشعبي يعكس وعي المصريين واعتزازهم بحضارتهم، كما يُبرز مكانة محافظة جنوب سيناء كواجهة مشرفة لمصر أمام العالم، تجمع بين السياحة والثقافة في صورة حضارية تليق بمكانة الوطن وتاريخه العريق.

ووجّه محافظ جنوب سيناء، الشكر والتقدير لجميع الفنادق والمنشآت السياحية، التي شاركت في بث فعاليات الافتتاح، مؤكّدًا أن تفاعلهم مع الحدث يعكس حسًّا وطنيًا راقيًا، ويعزز من مكانة جنوب سيناء كعاصمة للسياحة الثقافية العالمية.

جنوب سيناء شرم الشيخ السياح بالزي الفرعوني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر

جمال شقرة يكشف سرًا لأول مرة بشأن المتحف المصري الكبير

من هي شيرين أحمد طارق نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

من هي شيرين أحمد طارق نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

ترامب

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

شريهان

مكالمة عاطفية على الهواء .. «شريهان»: مش عارفة ألملم مشاعري ده تتويج على أرض بلدي

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب بعد افتتاح المتحف المصري الكبير مساء اليوم السبت 1-11-2025

سعر الدولار

سعر أعلى دولار في البنوك اليوم الأحد 2-11-2025

ترشيحاتنا

فاطمة سعيد

فاطمة سعيد: رزقت بتوأم قبل أسابيع من افتتاح المتحف الكبير

الفنانة الشابة ياسمينا العبد

«حضور صابح».. حنان سليمان تشيد بحضور ياسمينا العبد في افتتاح المتحف المصري الكبير

باسم سمرة يشارك في "تريند" المتحف المصري الكبير

باسم سمرة يشارك في «تريند» المتحف المصري الكبير بطريقته الخاصة

بالصور

من فؤاد سركيس إلى مفتاح الحياة.. تفاصيل إطلالة سلمى أبو ضيف في افتتاح المتحف المصري

سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف

5 طرق مختلفة لعمل البطاطا بمذاقات «حلوة وحادقة» اعرفي الطريقة

البطاطا
البطاطا
البطاطا

طرق اكتشاف اللبن المغشوش في المنزل .. اختبارات بسيطة تكشف الغش خلال ثوانٍ

طرق اكتشاف اللبن المغشوش
طرق اكتشاف اللبن المغشوش
طرق اكتشاف اللبن المغشوش

إطلالة سينمائية لافتة لـ «لينا صوفيا» تبهر مًحبيها .. صور

لينا صوفيا
لينا صوفيا
لينا صوفيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد