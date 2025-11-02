ليلة فرعونية.. السياح يرتدون الزي الفرعوني فى شرم الشيخ

عاش السياح من مختلف الجنسيات، ليلة فرعونية رائعة ليلة أمس بمشاركة واسعة من الفنادق والمنشآت السياحية والجهات التنفيذية، في بث فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحضور قادة وملوك وزعماء العالم ورؤساء عدد من المنظمات الدولية.

وارتدى السياح من مختلف الجنسيات الزي الفرعوني احتفالا بافتتاح المتحف المصري الكبير.

جاء ذلك فى ظل توجيهات اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتوفير شاشات عرض عملاقة في الميادين والمناطق السياحية بجميع المدن، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والسائحين لمتابعة هذا الحدث العالمي الفريد.

وأكد المحافظ أن مشاركة المؤسسات السياحية والفنادق الكبرى تأتي دعمًا للمبادرة الوطنية ورؤية الدولة التي تهدف إلى تعميم المشاركة الشعبية في الفعاليات القومية، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تجسد روح التعاون بين القطاعين العام والخاص لخدمة صورة مصر الحضارية أمام العالم.

وأوضح المحافظ أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة متكاملة أعدتها المحافظة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لضمان المشاركة الواسعة في هذا الحدث الثقافي الأضخم في القرن الحادي والعشرين، مشيدًا بروح التعاون التي أظهرتها جميع الفنادق والمنشآت السياحية بالمحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أن الأمر لم يقتصر على المدن السياحية فقط، بل شمل جميع مدن المحافظة ،والتي شهدت إقبالًا كثيفًا من المواطنين والسائحين من مختلف الجنسيات الذين احتشدوا أمام الشاشات العملاقة في الميادين والساحات لمتابعة لحظات افتتاح المتحف المصري الكبير، وسط مشاعر الفخر والسعادة، وأجواء احتفالية تزينت فيها الميادين بالأعلام والأنوار، حيث حرصت الوحدات المحلية والمواطنون في كل مدينة على المشاركة في متابعة فعاليات الافتتاح في أجواء وطنية مفعمة بالفخر والانتماء.

وأشار اللواء خالد مبارك، إلى أن هذا التفاعل الشعبي يعكس وعي المصريين واعتزازهم بحضارتهم، كما يُبرز مكانة محافظة جنوب سيناء كواجهة مشرفة لمصر أمام العالم، تجمع بين السياحة والثقافة في صورة حضارية تليق بمكانة الوطن وتاريخه العريق.

ووجّه محافظ جنوب سيناء، الشكر والتقدير لجميع الفنادق والمنشآت السياحية، التي شاركت في بث فعاليات الافتتاح، مؤكّدًا أن تفاعلهم مع الحدث يعكس حسًّا وطنيًا راقيًا، ويعزز من مكانة جنوب سيناء كعاصمة للسياحة الثقافية العالمية.