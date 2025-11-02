"الميول الأدبية لدى الأطفال" أحدث إصدارات دار الكتب

أصدر مركز توثيق وبحوث أدب الطفل التابع للإدارة المركزية للمراكز العلمية برئاسة الدكتور أشرف قادوس، كتابًا جديدًا بعنوان: "الميول الأدبية لدى الأطفال في ظل الجمهورية الجديدة والتحول الرقمي"، إعداد الدكتور جمال شفيق أحمد عامر، أستاذ علم النفس بكلية الدراسات العليا للطفولة – جامعة عين شمس.

وذلك تحت إشراف الدكتور أسامة طلعت، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

وتتناول الدراسة رصد ترتيب أنواع أدب الأطفال، والكشف عن الموضوعات والمضامين التي يفضلها الأطفال، إضافة إلى التعرف على الوسائل التي يفضلون متابعة أدب الطفل من خلالها، وذلك في إطار التحولات المجتمعية والثقافية التي تشهدها الجمهورية الجديدة وعصر التحول الرقمي.

وشملت عينة الدراسة (2319) طفلًا وطفلة من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، مع مراعاة التمثيل المتوازن لمستويات المدارس المختلفة بما يعكس التنوع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي (مرتفع – متوسط – منخفض).



وقد أعد المؤلف استبيانًا شاملًا مكّنه من التعرف بدقة ووضوح على الميول الأدبية للأطفال في ظل المستجدات الرقمية والبيئية المعاصرة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الميول الأدبية للأطفال تختلف اختلافًا ملحوظًا بين الفئتين العمريتين (9–12 سنة) و(13–15 سنة)، سواء من حيث أنواع الأدب المفضلة أو المضامين والوسائل التي يتابعون من خلالها أدب الطفل، كما بيّنت النتائج وجود فروق واضحة بين الذكور والإناث في كلتا المرحلتين العمريتين من حيث ترتيب أنواع الأدب وموضوعاته ووسائل متابعته.