قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أقل سعر لصرف الدولار اليوم الأحد بمنتصف التعاملات
صرح عالمي جديد| المدير السابق لمشروع المتحف المصري الكبير: المتحف يروي حكاية حضارة لا تنتهي|فيديو
سفيرة مصر في سلوفينيا: المتحف المصري الكبير يخلد تفاصيل الحضارة الإنسانية الأولى
سفارات مصر تنقل أجواء الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير إلى عواصم العالم
مستشار ملك البحرين: افتتاح المتحف المصري الكبير إنجاز عظيم يعكس مجد الحضارة المصرية
أسوشيتد برس: مقتل ثلاثة أشخاص في غارة أمريكية على منطقة الكاريبي
نائبة وزيرة التضامن تلتقي رئيس التعاون الإنمائي الألماني بسفارة ألمانيا بالقاهرة
ملايين التغريدات.. المتحف المصري الكبير يتصدر ترند العالم..صور
أفضل 5 سيارات تحت 60 ألف ريال سعودي | صور
كيفية سداد فواتير الكهرباء لشهر نوفمبر 2025
وسيم السيسي: احتفالية المتحف الكبير تؤكد أن مصر مبدعة في كل الفنون
البحر الأحمر.. ملاذ الأوروبيين الدافئ: 35 ألف سائح يصلون في يوم واحد مع بدء الموسم الشتوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هيرميس تعلن اتمام خدماتها الاستشارية في صفقة بيع أسهم موبكو

..
..
ولاء عبد الكريم

أعلنت اليوم شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتابع لمجموعة إي اف چي القابضة، عن نجاحها في إتمام خدماتها الاستشارية في صفقة بيع أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) من خلال آلية سجل الاكتتاب المعجّل (Accelerated Bookbuild - ABB) في إحدى أبرز صفقات رأس المال الثانوية في السوق المصري خلال عام 2025، والتي تعكس ثقة المستثمرين وتحسن مستويات السيولة في السوق.

وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي والمروج الأوحد في الصفقة، مما يعزز ريادتها في تقديم حلول تمويل عالية الكفاءة وتنفيذها بسرعة وجودة عالية لعملائها. ويتم تداول أسهم شركة موبكو في البورصة المصرية تحت رمز التداول “MFPC” .

وشهدت الصفقة قيام إي اف چي هيرميس بطرح عدد 87 مليون سهمًا من أسهم شركة موبكو، بقيمة إجمالية بلغت 2.45 مليار جنيه مصري. وتؤكد الصفقة الناجحة وسريعة التنفيذ على قوة شبكة المستثمرين لدى إي اف چي هيرميس، ومنصتها المتكاملة في أسواق رأس المال والمبيعات، وقدرتها على الحفاظ على استقرار أداء السوق ضمن أطر زمنية متسارعة.

وتعكس الصفقة ريادة إي اف چي هيرميس في أسواق رأس المال المصرية والإقليمية، كما تُبرز الدور الحيوي الذي تلعبه الطروحات السريعة في تعزيز السيولة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ودعم نشاط الأسواق الثانوية جنباً إلى جنب مع الطروحات الأولية التقليدية.

وفي تعليقه على الصفقة، قال ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس:

"تعكس هذه الصفقة جهودنا المستمرة لتعميق وتنويع مصادر السيولة في أسواق رأس المال بالمنطقة، وهي واحدة من سلسلة من الطروحات التي ساهمت في جذب المستثمرين تجاه أسواق رأس المال، واستمرار الزخم نحو الطروحات الجديدة والثانوية في السوق."

إي اف چي هيرميس موبكو شركة مصر لإنتاج الأسمدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

شريهان

مكالمة عاطفية على الهواء .. «شريهان»: مش عارفة ألملم مشاعري ده تتويج على أرض بلدي

ترامب

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

سعر الدولار

سعر أعلى دولار في البنوك اليوم الأحد 2-11-2025

منتخب مصر لليد

أول تعليق من وزير الرياضة بعد خسارة منتخب اليد نهائي كأس العالم

محمد صلاح

المجد إرث من أجداده .. ليفربول يتغنّي بـ محمد صلاح

ترشيحاتنا

الاهلي

إعلامي يثير الجدل بشأن توقعات مواجهة الأهلي والمصري والزمالك وطلائع الجيش

مراد مكرم

رغم الخسارة من ألمانيا.. مراد مكرم يشيد بمنتخب الناشئين لكرة اليد

الاهلي

محمد علي بن رمضان يغيب عن مباراة الأهلي والمصري ..تفاصيل

بالصور

طعمه تحفة.. طريقة عمل البرجر المنزلي بنصف كيلو لحمة مفرومة بطريقة سهلة

برجر
برجر
برجر

فخامة في ضوء التاريخ.. أناقة فساتين وإطلالات دبلوماسية للحضور بحفل افتتاح المتحف الكبير

اطلالات الملوك
اطلالات الملوك
اطلالات الملوك

من فؤاد سركيس إلى مفتاح الحياة.. تفاصيل إطلالة سلمى أبو ضيف في افتتاح المتحف المصري

سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف

5 طرق مختلفة لعمل البطاطا بمذاقات «حلوة وحادقة» اعرفي الطريقة

البطاطا
البطاطا
البطاطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد