الالتزام بمعايير السلامة.. «الصحة المهنية» بالبحر الأحمر تواصل المرور على المنشآت الصحية

قامت إدارة الصحة المهنية بمديرية الصحة بالمرور على مستشفى سفاجا المركزي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وتحت إشراف الدكتورة نرمين ناجي مدير عام الطب الوقائيفي إطار حرص مديرية الصحة بالبحر الأحمر على تعزيز إجراءات السلامة المهنية داخل المنشآت الصحية وحماية العاملين بها، .

وقامت الدكتورة إيمان عادل مدير إدارة الصحة المهنية خلال الزيارة بمتابعة الالتزام بمعايير السلامة داخل المستشفى، حيث شملت أعمال المرور ما يلي:

متابعة السياسات ومؤشرات الأداء الخاصة بخطط الإخلاء ومكافحة الحرائق.

مراجعة خطط الطوارئ وسجلات المرور والتدريب.

تقييم المخاطر والسجل البيئي.

تدريب العاملين على استخدام وسائل الإطفاء اليدوية.

تنفيذ تجربة محاكاة للإخلاء والإطفاء للعاملين بالمستشفى ومدرسة التمريض.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أن المديرية تضع سلامة الكوادر الطبية والعاملين في القطاع الصحي على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى استمرار المرور والمتابعة الميدانية على مختلف المنشآت الصحية لضمان بيئة عمل آمنة ورفع كفاءة الأداء داخل المنشآت.