إنجاز طبي جديد بالدقهلية.. تشغيل جهاز متطور لعلاج اضطرابات القلب لأول مرة بمستشفيات الصحة
مدبولي: مصر ولبنان على طريق الشراكة الاقتصادية المتقدمة
مدبولي ونظيره اللبناني يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين
«الشاباك» يكشف شبكة تجسس جديدة.. إيرانيون جنّدوا شابًا من طبريا لرصد بن غفير ومواقع عسكرية
موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 والأوراق المطلوبة لها .. قرارات عاجلة
سفارة مصر بالرياض تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين السعوديين
المشاط: الشركات المصرية ذات الخبرات المتميزة مستعدة للمشاركة في إعادة إعمار لبنان
الولايات المتحدة مهنئة مصر: افتتاح مبهر لأكبر متحف أثري بالعالم وأكبر تكريم لتاريخ مصر العريق
السيطرة على حريق بباخرة راسية في أسوان دون إصابات أو خسائر بالأرواح
مدبولي ونواف يشهدان التوقيع.. بروتوكولات جديدة تعزّز الشراكة «المصرية - اللبنانية»
مدير مكتب «NBC News» بالقاهرة: افتتاح المتحف المصري الكبير كان عرضًا عالميًا يجمع بين الثقافات|فيديو
"سي بي إس نيوز" الأمريكية: زائر المتحف المصرى الكبير يحتاج إلى 70 يومًا لمشاهدة كنوزه كاملة
أخبار البلد

سفيرة مصر في سلوفينيا: المتحف المصري الكبير يخلد تفاصيل الحضارة الإنسانية الأولى

أ ش أ

أكدت سفيرة مصر في سلوفينيا نهلة الظواهري، أن المتحف المصري الكبير، يمثل صرحا تاريخيا ضخما لتسجيل تفاصيل الحضارة المصرية القديمة العريقة باعتبارها مهد الحضارات الإنسانية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها السفيرة خلال حفل الاستقبال الذي أقامته وتضمن البث المباشر لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور سكرتيرة الدولة السلوفينية للشئون الأوروبية والقانون الدولي والدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية السلوفينية نيفا جراتيتش وعدد من رؤساء البعثات وأعضاء السلك الدبلوماسي في سلوفينيا ومسئولي المتاحف السلوفينية والأكاديميين ورموز الجالية المصرية وأعضاء السفارة المصرية.

ورحبت السفيرة بالحضور وعلى رأسهم سكرتيرة الدولة السلوفينية لوزارة الخارجية السلوفينية للشؤون الأوروبية والقانون الدولي والدبلوماسية الاقتصادية.

وقالت إن الاحتفالية الضخمة التي أقيمت لتدشين المتحف المصري الكبير الذي يعتبر الأول من نوعه على المستوى العالمي تذكرنا بأن السلام أقوى من الدمار وأن الحضارات الإنسانية وفي مقدمتها الحضارة المصرية القديمة، تظل باقية بكل مبادئها الراقية.

كما أكدت عمق علاقات الصداقة التاريخية بين مصر وسلوفينيا اللتين تتشاركان في وجود تراث ثقافي عريق لكل منهما. 

ومن جهتها وعقب انتهاء البث المرئي المباشر للاحتفالية، حرصت سكرتيرة الدولة على إلقاء كلمة استهلتها بتوجيه الشكر على الدعوة لمشاركة سلوفينيا، مصر والعالم بأسره هذه الاحتفالية الكبرى التي تتعلق بالحضارة المصرية العظيمة، مؤكدة تأثرها البالغ بالاحتفالية.

وحرصت في كلمتها التأكيد على علاقات الصداقة التاريخية بين مصر وسلوفينيا، مشيرة إلى أن هذا الاحتفال الضخم يؤكد عراقة الحضارة المصرية القديمة.

كما أكدت أهمية الحفاظ على هذا التاريخ، وهذه الآثار من أجل الحضارة للأجيال القادمة، مضيفة أنه تحقيقا لهذا الغرض تبرز أهمية إرساء السلام، فلا يمكن رؤية الآثار تُدمر بسبب حروب أو صراعات.

وقالت إن سلوفينيا تأمل في رؤية منطقة الشرق الأوسط يسودها سلام دائم وعادل في أقرب وقت، مثمنة الجهود المصرية في هذا الصدد.

سفيرة مصر في سلوفينيا المتحف المصري الكبير الحضارة المصرية

