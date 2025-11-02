قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النواب يوافق على فرض رسم 50 جنيها على التصديقات و20 دولارا على التأشيرات بالخارج
رئيس وزراء لبنان: علاقتنا مع مصر نتاج تاريخ طويل من التفاعل على مختلف الأصعدة
كيف شارك الأجانب المصريين احتفالهم بافتتاح المتحف المصري الكبير؟
مدبولي: مصر تعزز دعمها للبنان في إعادة الإعمار والاستقرار
مدبولي: ندين الإعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان
السيتي في مهمة جديدة أمام بورنموث لاستعادة توازنه في الدوري الإنجليزي
إنجاز طبي جديد بالدقهلية.. تشغيل جهاز متطور لعلاج اضطرابات القلب لأول مرة بمستشفيات الصحة
مدبولي: مصر ولبنان على طريق الشراكة الاقتصادية المتقدمة
مدبولي ونظيره اللبناني يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين
«الشاباك» يكشف شبكة تجسس جديدة.. إيرانيون جنّدوا شابًا من طبريا لرصد بن غفير ومواقع عسكرية
موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 والأوراق المطلوبة لها .. قرارات عاجلة
سفارة مصر بالرياض تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين السعوديين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الإسكندرية: التصدي للتعديات على الرقعة الزراعية والبناء المخالف

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
أ ش أ

وجه محافظ الإسكندرية أحمد خالد، بالتصدي للتعديات على الرقعة الزراعية وظاهرة البناء العشوائي المخالف للنسق العمراني والقضاء عليها في المهد ومعاقبة المخالفين.


وبناء على تعليمات محافظ الإسكندرية، قام حي أول العامرية بتنفيذ حملة إزالة أسفرت عن هدم أعمدة أسمنتية بالطوب الأبيض بمزرعة داخل أرض زراعية بقرية سند 3، وتم التحفظ على كمية من الأخشاب والأسمنت، وإيقاف 5 حالات بناء مخالف بقرية طبية بالنهضة، وغيرها.. ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.


وناشد حي أول العامرية المواطنين الالتزام بالقوانين المنظمة لتقنين الأوضاع وأعمال البناء.


ودفع حي ثان المنتزه بحملة مكثفة للتصدي لأعمال بناء مخالف بشارع إدريس، فضلا عن إيقاف بناء بدون ترخيص وحل شدة خشبية بعقار شارع مارفيل، وإزالة سملات لبناء على أرض زراعية بمنطقة حوض 10 بالظهير الريفي للحي.


على صعيد آخر، قال رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية محمود نافع، إنه تم رفع حالة الطوارئ بالشركة، استعدادا لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال سقوط أمطار علي محافظة الإسكندرية.


وذكر بيان صادر عن الشركة، أنه تم نشر السيارات والبدالات بالمناطق الساخنة، كما استمرت أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات، فضلا عن مواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع على مدار الساعة، ومتابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة.


وشدد على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورا حيال وجود أي شكاوى.

محافظ الإسكندرية الرقعة الزراعية البناء العشوائي

