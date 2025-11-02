قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النواب يوافق على فرض رسم 50 جنيها على التصديقات و20 دولارا على التأشيرات بالخارج
رئيس وزراء لبنان: علاقتنا مع مصر نتاج تاريخ طويل من التفاعل على مختلف الأصعدة
كيف شارك الأجانب المصريين احتفالهم بافتتاح المتحف المصري الكبير؟
مدبولي: مصر تعزز دعمها للبنان في إعادة الإعمار والاستقرار
مدبولي: ندين الإعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان
السيتي في مهمة جديدة أمام بورنموث لاستعادة توازنه في الدوري الإنجليزي
إنجاز طبي جديد بالدقهلية.. تشغيل جهاز متطور لعلاج اضطرابات القلب لأول مرة بمستشفيات الصحة
مدبولي: مصر ولبنان على طريق الشراكة الاقتصادية المتقدمة
مدبولي ونظيره اللبناني يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين
«الشاباك» يكشف شبكة تجسس جديدة.. إيرانيون جنّدوا شابًا من طبريا لرصد بن غفير ومواقع عسكرية
موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 والأوراق المطلوبة لها .. قرارات عاجلة
سفارة مصر بالرياض تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين السعوديين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

سفير مصر في عُمان: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث تاريخي يعزز روابط الشعوب عبر الحضارة والفن

أ ش أ

أكد سفير مصر لدى سلطنة عمان السفير ياسر شعبان، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد حدثاً تاريخياً يعكس مكانة مصر الثقافية عالمياً، ويعزز من الروابط بين الشعوب عبر الحضارة والفن. 

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير خلال حفل استقبال أقامه الليلة الماضية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، وحضره عدد من كبار المسؤولين العُمانيين بوزارة الخارجية العُمانية، بالإضافة إلى السفراء المعتمدين لدي سلطنة عُمان، وأبناء الجالية المصرية. 

وتضمن الحفل بثًا حياً من القاهرة لمراسم افتتاح المتحف المصري الكبير، وسط أجواء تعكس الفخر بالإنجاز الحضاري والثقافي الذي يمثل نقلة نوعية في عرض التراث المصري.

وعبر الحضور عن إعجابهم بهذا المشروع الوطني الذي يجسد عراقة التاريخ المصري ويُبرز جهود الدولة في الحفاظ على إرثها الحضاري.

وتضمن الحفل العديد من الفقرات الفنية والثقافية، والبث المباشر لحفل افتتاح المتحف من القاهرة.

