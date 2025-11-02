سفير مصر في عُمان: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث تاريخي يعزز روابط الشعوب عبر الحضارة والفن

أ ش أ

أكد سفير مصر لدى سلطنة عمان السفير ياسر شعبان، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد حدثاً تاريخياً يعكس مكانة مصر الثقافية عالمياً، ويعزز من الروابط بين الشعوب عبر الحضارة والفن.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير خلال حفل استقبال أقامه الليلة الماضية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، وحضره عدد من كبار المسؤولين العُمانيين بوزارة الخارجية العُمانية، بالإضافة إلى السفراء المعتمدين لدي سلطنة عُمان، وأبناء الجالية المصرية.

وتضمن الحفل بثًا حياً من القاهرة لمراسم افتتاح المتحف المصري الكبير، وسط أجواء تعكس الفخر بالإنجاز الحضاري والثقافي الذي يمثل نقلة نوعية في عرض التراث المصري.

وعبر الحضور عن إعجابهم بهذا المشروع الوطني الذي يجسد عراقة التاريخ المصري ويُبرز جهود الدولة في الحفاظ على إرثها الحضاري.

وتضمن الحفل العديد من الفقرات الفنية والثقافية، والبث المباشر لحفل افتتاح المتحف من القاهرة.