اقتصاد

حجم التجارة الثنائية بين الصين والدول العربية يبلغ حوالي 407.4 مليار دولار في 2024

التجارة الثنائية بين الصين والدول العربية
التجارة الثنائية بين الصين والدول العربية
أ ش أ

بلغ حجم التجارة الثنائية بين الصين والدول العربية في عام 2024 حوالي 407.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة 2.3 في المائة على أساس سنوي.

وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا اليوم /الاحد/ - إنه مع الجهود المشتركة المبذولة من الصين والدول العربية، توطدت علاقات التبادل الاقتصادي والتجاري بين الجانبين بشكل أكبر، كما استمرت التجارة الثنائية في التحسن حيث يواصل معرض "الصين والدول العربية" لعب دورا هاما في خدمة الاستراتيجية الوطنية للانفتاح ودفع التعاون العملي بين الجانبين وتحفيز التنمية عالية الجودة في منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي والتنمية الإقليمية في شمال غربي الصين.

ولفتت إلى أن المعرض جذب على مدار دوراته الثلاث التي انعقدت خلال الفترة ما بين عامي (2021 - 2025) أكثر من 4600 شركة من 116 دولة ومنطقة، كما شهد توقيع اتفاقيات لـ853 مشروعا تعاونيا بين الجانبين.

وباعتباره منصة مهمة لتعزيز مشاركة الصين والدول العربية في بناء "الحزام والطريق" وتعميق التعاون الثنائي، شملت الاتفاقيات الموقعة خلال دورات المعرض المذكورة مجالات بناء منشآت البنية التحتية والتعاون في القدرة الإنتاجية والتكنولوجيا العالية والمتقدمة والطب والصحة والزراعة الحديثة والتجارة وتداول السلع، ما يجسد تحسين وتعميق هيكل التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول العربية.

ووقعت الصين حتى عام 2024 على وثائق تعاون للبناء المشترك لـ"الحزام والطريق" مع جميع الدول العربية الـ22 وجامعة الدول العربية، كما نفذ الجانبان أكثر من 200 مشروع كبير في إطار البناء المشترك لـ"الحزام والطريق".

الصين والدول العربية التبادل الاقتصادي التجارة الثنائية

