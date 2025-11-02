مدبولي ونظيره اللبناني يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره اللبناني الدكتور نواف سلام، توقيع عدد من وثائق التعاون بين مصر ولبنان، وذلك على هامش انعقاد اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة في دورتها العاشرة.

وشهد رئيسا الوزراء الإعفاء المتبادل من رسوم التأشيرات لحاملي جواز السفر الدبلوماسي من البلدين، كما شهدا توقيع مذكرة في مجال حماية المستهلك الرقابة على الأسواق.

وتم توقيع بروتوكول تعاون بين البلدين في مجال الإدارة والخدمة العامة، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال مراقبة الضامن، كما شهدا توقيع مذكرة تعاون في مجال التعليم الفني بين البلدين.

وشهدا توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في مجال الأبحاث الزراعية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الإسكان والعمران بين البلدين.

وتم توقيع مذكرة تفاهم في مجالات الضريبية والجمركية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الحماية الاجتماعية، كما تم توقيع مذكرة تعاون في مجال علوم الطيران والنقل.

وشهد رئيسا الوزراء توقيع مذكرة تفاهم في مجال السياسات التنموية وتبادل الخبرات الاقتصادية ومذكرة تفاهم في مجال التنمية المحلية.

كما وقع رئيسا الوزراء محضر اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة في دورتها العاشرة.