نواف سلام: القاهرة مهد الحضارة وبوابة لتقوية العلاقات بين مصر ولبنان

قال الدكتور نواف سلام، رئيس الوزراء اللبناني، إن شرف زيارته للقاهرة كان فرصة للاطلاع على المتحف المصري الكبير، الذي وصفه بـ«تحفة معمارية وثقافية تروي قصة الإنسان منذ فجر التاريخ».

تحويل الأقوال إلى إنجازات

وأضاف سلام خلال مؤتمر صحفي أن الهدف من الزيارة هو تعزيز التعاون بين مصر ولبنان في العديد من المجالات، مشددًا على أهمية ترجمة الكلمات إلى أفعال وتحويل الاتفاقيات إلى إنجازات ملموسة لشعبي البلدين.

تقدير الدور المصري الإقليمي

وأشار رئيس الوزراء اللبناني إلى تقديره لدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم أمن وسلام المنطقة، معربًا عن الامتنان لمواقف مصر الأخوية والدبلوماسية في المحافل الدولية، مؤكدًا أن مصر دائمًا إلى جانب لبنان في المحن.

شراكة ممتدة نحو المستقبل

وختم سلام حديثه بالقول إن العلاقات بين الشعبين اللبناني والمصري تمتد بخيوط قوية من الود والاحترام، معربًا عن رغبتهم في حمل هذه الروح نحو المستقبل وتعميق أطر التعاون بين البلدين.

ترأس رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره اللبناني اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، حيث تم توقيع عدد من البروتوكولات للتعاون المشترك بين القاهرة وبيروت.

أهم ما جاء في بروتوكولات التعاون المشترك

وأبرز ما جاء في الاتفاقيات؛ التعاون في مجال رقابة الأسواق والرقابة المالية ومجال التعليم الفني والتعليم العالي والزراعة واستصطلاح الأراضي وفي الإسكان والمرافق وفي الجمارك، إلى جانب مجالات أخرى للتنسيق الاقتصادي والتنمية.